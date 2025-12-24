به گزارش خبرنگار مهر، حسین ساجدی‌نیا رئیس ستاد بحران کشور عصر چهارشنبه در جریان بازدید میدانی از روستاهای سیل‌زده شهرستان جاسک اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از میان ۵۴ نوع بلای طبیعی شناخته‌شده تاکنون ۴۳ مورد را تجربه کرده و به همین دلیل آمادگی، هزینه‌کرد به موقع و مشارکت همه‌جانبه مردم و مسئولان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به شرایط اخیر جوی کشور افزود: در روزهای گذشته ۲۵ استان کشور شاهد بارش‌های مؤثر بودند و چهار استان نیز در وضعیت قرمز قرار داشتند.

اگرچه بارندگی‌ها نعمت الهی است اما در صورت عدم آمادگی می‌تواند به حادثه تبدیل شود.

رئیس ستاد بحران کشور با تأکید بر نقش مردم در مدیریت بحران گفت: الگوی موفق مقابله با حوادث یک مثلث متشکل از مردم، مسئولان و دستگاه‌های امدادی است. اگر هر ضلع وظیفه خود را به درستی انجام دهد، می‌توان سطح خسارات را به شکل قابل توجهی کاهش داد.

ساجدی‌نیا با قدردانی از عملکرد مجموعه مدیریت بحران هرمزگان تصریح کرد: حضور میدانی استاندار، فرمانداران، دهیاران و دستگاه‌های خدمات‌رسان در کنار همراهی مردم، باعث رضایت عمومی و تسریع در امدادرسانی شد.

وی بر ضرورت ورود سریع به مرحله بازسازی تأکید کرد و گفت: تأمین لوازم ضروری، بازگشایی راه‌ها، ترمیم منازل و جبران خسارات باید بدون وقفه دنبال شود، چرا که با گذشت زمان، مشکلات مردم افزایش می‌یابد.

رئیس ستاد بحران کشور همچنین با اشاره به محدودیت تجهیزات در مناطق گسترده‌ای مانند جاسک خاطرنشان کرد: تقویت ناوگان خودرویی و تجهیزات دستگاه‌های خدمات‌رسان در شهرستان‌های پهناور و روستایی ضروری است تا در زمان بحران، پاسخ سریع و مؤثرتری ارائه شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی، خدماتی و اجرایی گفت: سیل اخیر برای کشور یک رزمایش عملی بود تا برای بحران‌های آینده با آمادگی، تعامل و همدلی بیشتری عمل کنیم.