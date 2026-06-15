به گزارش خبرنگار مهر، بهنام بخشی با رد برخی شایعات درباره جیرهبندی آب در شهرستان ملارد اظهار داشت: افت فشار و قطعیهای موقت آب در ساعات شبانه ارتباطی با جیرهبندی ندارد.
وی افزود: بازه زمانی ۱۲ شب تا ۶ صبح، زمان طلایی برای بازتوانی شبکه آبرسانی و آبگیری مخازن محسوب میشود.
مدیر روابط عمومی آبفای استان تهران تصریح کرد: در این ساعات عملیات آبگیری مخازن با هدف تأمین پایدار آب مورد نیاز شهروندان در طول روز انجام میشود تا مشترکان در ساعات اوج مصرف با کمبود آب مواجه نشوند.
بخشی ادامه داد: این روند طبیعی در برخی مناطق از جمله شهرستان ملارد ممکن است به صورت افت فشار یا قطعی موقت آب در ساعات پایانی شب بروز پیدا کند.
مدیر روابط عمومی آبفای استان تهران با اشاره به کاهش شدید آبدهی برخی چاهها خاطرنشان کرد: شرایط موجود ضرورت مدیریت شبکه و انجام عملیات آبگیری مخازن را دوچندان کرده است.
وی تأکید کرد: هدف از اجرای این اقدامات، حفظ پایداری شبکه توزیع و تأمین آب مورد نیاز شهروندان در ساعات روز است.
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