ملارد- مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با رد شایعه جیره‌بندی آب در ملارد، علت افت فشار و قطعی‌های شبانه را عملیات آب‌گیری مخازن و کاهش آبدهی چاه‌ها اعلام کرد.