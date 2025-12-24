اوقاف زنجان از برگزاری اعتکاف و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مختار کرمی با تأکید بر جایگاه وقف در توسعه فرهنگی و اجتماعی گفت: سازمان اوقاف تنها متصدی اداره امور وقف است و نه مالک آن. وقفنامهها قانون اساسی موقوفات هستند و ما موظف به اجرای دقیق مفاد آنها هستیم. به همین دلیل سازمان اوقاف امانتدار واقفان و مسئول تحقق نیات خیر و متنوع آنان است.
وی با بیان اینکه سازمان اوقاف بهعنوان امانتدار واقفان، در اجرای نیات مذهبی و اجتماعی آنان، از برگزاری اعتکاف، برنامههای عفاف و حجاب و جشنهای بزرگ دینی همچون غدیر حمایت کرده است، افزود: بیشتر نیات موقوفات زنجان به عزاداری و اطعام عزاداران امام حسین علیهالسلام اختصاص دارد، اما برخی نیات دیگر نیز شامل حمایت از ترویج دین مبین اسلام، مذهب جعفری و برگزاری جشنهای میلاد معصومین است که در مناسبتهای مرتبط اجرا میشوند.
مدیرکل اوقاف استان زنجان با اشاره به همکاری این سازمان در اجرای مراسمات دینی و آیینی خاطرنشان کرد: بیشتر اوقات سازمان اوقاف با همیاری خادمین، امنا و ادارات اجرایی، مراسمات را در امامزادهها و مساجد شاخص برگزار میکند و در موارد دیگر نیز به برگزاری برنامههای دینی سایر نهادهای مذهبی مانند سازمان تبلیغات اسلامی ، ستاد اعتکاف و اقامه نماز مساعدت می کند.
کرمی تصریح کرد: در همین راستا طی امسال و سال گذشته، از محل درآمدهای موقوفات با نیات مذهبی، برنامههای متعددی همچون ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، برگزاری جشن بزرگ و جشن کیلومتری غدیر و حمایت از هیئتهای شاخص اجرا شده است.
وی گفت: پس از نیات حسینی ، مساعدت به نیازمندان و تامین هزینههای مدارس علمیه ، اجرای برنامههای دینی و مذهبی از جمله شاخصترین اقدامات اوقاف در تحقق نیات واقفان خیراندیش زنجانی به شمار میرود.
