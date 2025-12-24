بیش از ۵ میلیون تهرانی تحت پوشش بیمه سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غلام‌نژاد، بعد تز ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به نقش بیمه سلامت در نظام سلامت کشور اظهار کرد: بیمه سلامت طی سال‌های اخیر و در راستای سیاست‌های کلان دولت، اقدامات مؤثری برای گسترش عدالت در دسترسی به خدمات درمانی انجام داده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از پنج میلیون نفر در استان تهران تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند، افزود: از این تعداد، بیش از دو میلیون نفر از جمعیت دهک‌های اول تا پنجم به صورت رایگان بیمه شده‌اند و بیش از سه میلیون نفر نیز عضو صندوق بیمه سلامت همگانی هستند.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران ادامه داد: افراد دهک‌های ششم تا نهم نیز مشمول تخفیف ۳۰ تا ۶۰ درصدی در پرداخت حق بیمه هستند که این موضوع نقش مهمی در کاهش هزینه‌های درمانی خانوارها دارد.

غلام‌نژاد با اشاره به توسعه خدمات حمایتی این سازمان بیان کرد: پوشش بیمه‌ای رایگان روستاییان و عشایر، مادران باردار و کودکان زیر پنج سال بدون شرط خانوار، اتباع خارجی و پناهندگان آسیب‌پذیر و همچنین افراد مجهول‌الهویه برای استفاده از خدمات بستری دولتی و دانشگاهی از جمله اقدامات بیمه سلامت است.

وی برپایی ۵۸ میز خدمت در مناطق کم‌برخوردار، مراکز ترک اعتیاد، ندامتگاه‌ها، ایستگاه‌های مترو، پارک‌ها و گرمخانه‌ها را از دیگر برنامه‌های بیمه سلامت استان تهران عنوان کرد و گفت: در این میزها خدماتی از جمله صدور و تمدید بیمه‌نامه، ثبت بیماران خاص و ارائه مشاوره به شهروندان ارائه می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی سامانه پاسخگویی ۱۶۶۶ افزود: شهروندانی که هنگام مراجعه به مراکز درمانی فاقد پوشش بیمه‌ای باشند، می‌توانند با تماس با این سامانه به صورت برخط و فوری تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند.

غلام‌نژاد تصریح کرد: بیماران مبتلا به سرطان، دیالیز، هموفیلی، ام‌اس، تالاسمی، پیوند کلیه و سایر بیماری‌های خاص به صورت رایگان بیمه بوده و ۶۹ قلم دارو به همراه ده‌ها خدمت آزمایشگاهی و تصویربرداری در حوزه ناباروری تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد.

وی در پایان از راه‌اندازی سامانه برخط تأیید دارو در استان تهران خبر داد و گفت: این سامانه با هدف تسهیل، تسریع و ارتقای کیفیت خدمات درمانی طراحی شده و بیماران خاص و صعب‌العلاج می‌توانند بدون مراجعه حضوری، داروهای خود را ثبت و دریافت کنند. همچنین سامانه «اشاره» ویژه ناشنوایان نیز برای تسهیل دسترسی این افراد به خدمات بیمه سلامت راه‌اندازی شده است.