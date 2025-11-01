زاد امیری: بیش از ۵۰ درصد جمعیت آستارا زیر پوشش بیمه سلامت هستند

امیر زاد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته بیمه سلامت اظهار کرد: در حال حاضر ۵۱۵۰۴ نفر از شهروندان آستارایی معادل ۵۲ درصد جمعیت، در قالب چهار صندوق بیمه‌ای شامل بیمه سلامت ایرانیان، روستاییان، کارکنان دولت و اقشار تحت پوشش قرار دارند.

وی افزود: بیشترین جمعیت تحت پوشش مربوط به صندوق بیمه روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار جمعیت است که کاملاً رایگان و با بهره‌مندی از سیستم ارجاع، خدمات درمانی را با کمترین هزینه و از طریق پزشک خانواده دریافت می‌کنند. این خدمات شامل معاینه، داروخانه‌ها و خدمات پاراکیلینیک و پرداخت فرانشیز حداقلی است.

رئیس اداره بیمه سلامت آستارا با اشاره به مزایای سیستم ارجاع گفت: در این شیوه، بیمه‌شده به‌صورت هدایت‌شده به پزشک مراجعه می‌کند و از هزینه‌های غیرضروری جلوگیری می‌شود.

وی از حمایت ویژه بیماران خاص خبر داد و تصریح کرد: تاکنون ۵۲۱۷ بیمار خاص و صعب‌العلاج در سامانه مدیریت نشان نشان‌دار شده‌اند که از تسهیلات ویژه ای برخوردار شده و سهم پرداختی آنان به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد که از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند می‌شوند و همچنین ۷۰ تا ۹۰ درصد هزینه درمان ترک اعتیاد و خدمات تشخیصی و درمانی زوج‌های نابارور نیز توسط بیمه سلامت پرداخت می‌شود.

زاد امیری گفت: با اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و حذف دفترچه‌های درمانی کاغذی به طور متوسط ماهیانه ۱۲۷۸۴ نسخه الکترونیک توسط پزشکان این شهرستان در سامانه ثبت و تولید نسخه می‌گردد.

رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان آستارا بهره‌مندی دهک‌های درآمدی یکم تا پنجم درآمدی از بیمه رایگان سلامت را اقدامی ارزشمند دانست و افزود: برای دهک‌های ششم تا نهم نیز دولت تخفیف ۳۰ تا ۶۰ درصدی بهره مند می‌گردند.

وی همچنین خرید و افتتاح ساختمان ملکی اداره بیمه سلامت آستارا را یکی از مطالبات مهم درمانی شهرستان دانست که در سال گذشته با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی محقق شد.

به گفته رئیس اداره بیمه سلامت آستارا، در حال حاضر ۹ پزشک خانواده شهری در بخش خصوصی و ۸ پزشک خانواده روستایی مستقر در ۷ مرکز خدمات روستایی فعال و ارائه خدمات می‌کنند و درمانگاه شبانه‌روزی لوندویل نیز با ۳ پزشک، ۶ ماما و ۳ دندانپزشک به بیمه‌شدگان خدمات ارائه می‌دهد.

وی افزود: ۳۱ هزار نفر تحت پوشش صندوق روستایی، ۱۲۲۹۹ نفر در صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان، ۶۰۶۶ نفر کارکنان دولت و ۲۱۳۹ نفر در صندوق اقشار تحت پوشش هستند.

زادامیری اهداف بیمه سلامت را توسعه پوشش فراگیر، افزایش عمق خدمات، و حمایت مالی از بیمه‌شدگان عنوان کرد و گفت: افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، بیماران خاص و صعب‌العلاج، روستاییان و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت مانند لوندویل از بیمه رایگان و پوشش کامل هزینه‌های بستری و سرپایی بهره‌مند هستند.

وی خاطرنشان کرد: در شهرستان آستارا ۴۹ مؤسسه طرف قرارداد شامل مطب پزشکان، مراکز تصویربرداری، فیزیوتراپی و… خدمات ارائه می‌دهند.

رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان آستارا در پایان با اشاره به اینکه بیمه سلامت نهادی مردمی و خدمت محور است افزود: یکی از ارزشمندترین دستاوردهای بیمه سلامت تقویت ارتباط مستقیم و مستمر با مردم و پاسخگویی شفاف به نیازهای و مشکلات بیمه شدگان از طریق سامانه‌های برخط و سامانه پاسخگویی شبانه روزی ۱۶۶۶ است.

وی ادامه داد: این رویکرد نشانه‌ای از تلاش سازمان برای حفظ ارتباط مؤثر با مردم، شنیدن صدای آنان و ایجاد اعتماد عمومی در مسیر خدمت رسانی صادقانه است.