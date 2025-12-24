به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله ربانیمهر بعدازظهر چهارشنبه در آئین افتتاح یک مرکز نگهداری کودکان با ابراز خرسندی از شکلگیری چنین مجموعههایی، اظهار کرد: خیریهها و سازمانهای مردمنهاد در روزگار کنونی بار سنگینی از مشکلات اجتماعی جامعه را بر دوش میکشند و سزاوار قدردانی هستند.
وی تأکید کرد: ما در برخی حوزهها شاید کوتاهی کرده باشیم، اما مردم همواره در صف نخست کارهای نیک و خیرخواهانه قرار داشتهاند و در سختترین شرایط نیز میدان را خالی نکردهاند.
ربانیمهر با ذکر نمونهای از یکی از هنرمندان استان که با وجود بیماری سرطان و شیمیدرمانی همچنان در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی مشارکت داشت، افزود: چنین انسانهایی روح امید و خدمت را در جامعه زنده نگاه میدارند و از درد برای ساختن امید الهام میگیرند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در همدان خیرین بسیاری فعالیت میکنند که بدون هیچ تبلیغی سالهاست به کارهای خیر ادامه میدهند؛ یکی از آنان هفتهای بیش از ۳۰۰ وعده غذای گرم بین کارتنخوابها و نیازمندان توزیع میکند، بیآنکه کسی از کارش باخبر شود.
معاون امور اجتماعی استانداری همدان با اشاره به گستردگی فعالیتهای بهزیستی در حوزههای مختلف مددکاری، فرهنگی و آسیبهای اجتماعی گفت: علیرغم حجم بالای وظایف، رضایتمندی مراجعان از خدمات این دستگاه نشان از تلاش و تعهد کارکنان در سطوح مختلف دارد.
ربانیمهر از تلاشهای مؤسسات خیریه و گروههای مردمنهاد برای ارتقای وضعیت اجتماعی استان قدردانی کرد و افزود: مشارکت خیرین و مردم در حل چالشهای اجتماعی نشان میدهد که سرمایه اجتماعی در همدان زنده و پویاست.
نظر شما