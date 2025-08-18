  1. استانها
۳۰ برنامه به مناسبت روز ملی تشکل‌ها در همدان برگزار می‌شود

همدان- مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان گفت: به مناسبت روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی، ۳۰ برنامه در همدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله ربانی‌مهر ظهر دوشنبه در نشست روز تشکل‌ها با اشاره به برگزاری ۳۰ برنامه به مناسبت روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی در استان همدان اظهار کرد: مهم‌ترین رویداد این هفته، همایش تشکل‌های هگمتانه و مشارکت اجتماعی است که با حضور استاندار، مدیران و دبیران تشکل‌های مردمی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه امسال برنامه‌ها به‌صورت ویژه و با هدف ارتقای جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار می‌شود، افزود: در این همایش، نمایندگان تشکل‌ها مهم‌ترین مطالبات خود را مطرح کرده و از خیرین، نیکوکاران و فعالان اجتماعی تقدیر خواهد شد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان عنوان کرد: تقویت کمی و کیفی فعالیت سمن‌ها در دستور کار قرار دارد و در همین راستا طرح ساماندهی سمن‌ها در شبکه‌های تخصصی انجام شده و به‌زودی کارگروه‌های تخصصی آغاز به کار می‌کنند.

به گفته ربانی‌مهر، حضور بیش از ۳۰ سازمان مردم‌نهاد در رسانه‌ها، نشست‌های تخصصی سمن‌های حوزه بهداشت، درمان و ورزش، دوره‌های توانمندسازی و شبکه‌سازی، رونمایی از کتاب کوچینگ کارآفرینی و آغاز به کار شبکه‌های تخصصی سمن‌ها، بخشی از برنامه‌های این هفته خواهد بود.

