به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله ربانیمهر ظهر دوشنبه در نشست روز تشکلها با اشاره به برگزاری ۳۰ برنامه به مناسبت روز ملی تشکلها و مشارکتهای اجتماعی در استان همدان اظهار کرد: مهمترین رویداد این هفته، همایش تشکلهای هگمتانه و مشارکت اجتماعی است که با حضور استاندار، مدیران و دبیران تشکلهای مردمی برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه امسال برنامهها بهصورت ویژه و با هدف ارتقای جایگاه سازمانهای مردمنهاد برگزار میشود، افزود: در این همایش، نمایندگان تشکلها مهمترین مطالبات خود را مطرح کرده و از خیرین، نیکوکاران و فعالان اجتماعی تقدیر خواهد شد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان عنوان کرد: تقویت کمی و کیفی فعالیت سمنها در دستور کار قرار دارد و در همین راستا طرح ساماندهی سمنها در شبکههای تخصصی انجام شده و بهزودی کارگروههای تخصصی آغاز به کار میکنند.
به گفته ربانیمهر، حضور بیش از ۳۰ سازمان مردمنهاد در رسانهها، نشستهای تخصصی سمنهای حوزه بهداشت، درمان و ورزش، دورههای توانمندسازی و شبکهسازی، رونمایی از کتاب کوچینگ کارآفرینی و آغاز به کار شبکههای تخصصی سمنها، بخشی از برنامههای این هفته خواهد بود.
