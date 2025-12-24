  1. استانها
پیروزی فولاد هرمزگان مقابل جوادالائمه شهرکرد

بندرعباس- تیم فوتسال فولاد هرمزگان در هفته بیستم لیگ برتر فوتسال کشور، در دیداری خارج از خانه موفق شد جوادالائمه شهرکرد را شکست دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب هفته بیستم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور، عصر امروز دو تیم جوادالائمه شهرکرد و فولاد هرمزگان در سالن تختی شهرکرد به مصاف یکدیگر رفتند.

این دیدار در پایان با برتری ۲ بر ۱ فولاد هرمزگان به اتمام رسید.

محمدرضا هاشمی‌پور و کیانوش شیرپور گل‌های شاگردان علی امیری را در این مسابقه به ثمر رساندند.

با این نتیجه، فولاد هرمزگان با کسب ۲۷ امتیاز، جایگاه خود را در جدول رقابت‌ها بهبود بخشید و در هفته بیست و یکم، روز نهم دی ماه، در بندرعباس میزبان تیم بهشتی‌سازه گرگان خواهد بود.

