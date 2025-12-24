پیروزی فولاد هرمزگان مقابل جوادالائمه شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور، عصر امروز دو تیم جوادالائمه شهرکرد و فولاد هرمزگان در سالن تختی شهرکرد به مصاف یکدیگر رفتند.
این دیدار در پایان با برتری ۲ بر ۱ فولاد هرمزگان به اتمام رسید.
محمدرضا هاشمیپور و کیانوش شیرپور گلهای شاگردان علی امیری را در این مسابقه به ثمر رساندند.
با این نتیجه، فولاد هرمزگان با کسب ۲۷ امتیاز، جایگاه خود را در جدول رقابتها بهبود بخشید و در هفته بیست و یکم، روز نهم دی ماه، در بندرعباس میزبان تیم بهشتیسازه گرگان خواهد بود.
