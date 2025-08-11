مس سونگون در صدرجدول فوتسال باقی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتسال عصر امروز (دوشنبه ۲۰ مرداد) در شهرهای مختلف کشور برگزار شد و تیم‌ها به مصاف حریفان خود رفتند. نتایج کامل دیدارهای این هفته به شرح زیر است:

* شهرداری ساوه یک – فولاد زرند ایرانیان یک

* جوادالائمه شهرکرد یک – پالایشگاه شازند ۴

* پالایش نفت اصفهان یک – مس سونگون ۳

* پردیس قزوین صفر – گیتی‌پسند اصفهان ۲

* بهشتی سازه گرگان صفر – عرشیا شهر قدس یک

* گهر زمین سیرجان ۲ – سن‌ایچ ساوه ۲

* فولاد هرمزگان یک – پالایش نفت بندرعباس یک

در مهم‌ترین اتفاقات این هفته، مس سونگون با کسب چهارمین پیروزی پیاپی خود، ۱۲ امتیازی شد و جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد. تیم‌های فولاد زرند و سن‌ایچ ساوه که در این هفته به تساوی رضایت دادند، با ۱۰ امتیاز و به دلیل تفاضل گل، به ترتیب در رده‌های دوم و سوم جدول ایستادند.

در پایین جدول، دو تیم بهشتی سازه گرگان و جوادالائمه شهرکرد همچنان بدون کسب امتیاز، در رده‌های سیزدهم و چهاردهم باقی مانده‌اند.