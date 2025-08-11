  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۱۳

مس سونگون در صدرجدول فوتسال باقی ماند

مس سونگون در صدرجدول فوتسال باقی ماند

تیم فوتسال مس سونگون با برتری در چهارمین هفته رقابت های لیگ برتر، صدرنشینی خود را قطعی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتسال عصر امروز (دوشنبه ۲۰ مرداد) در شهرهای مختلف کشور برگزار شد و تیم‌ها به مصاف حریفان خود رفتند. نتایج کامل دیدارهای این هفته به شرح زیر است:

* شهرداری ساوه یک – فولاد زرند ایرانیان یک
* جوادالائمه شهرکرد یک – پالایشگاه شازند ۴
* پالایش نفت اصفهان یک – مس سونگون ۳
* پردیس قزوین صفر – گیتی‌پسند اصفهان ۲
* بهشتی سازه گرگان صفر – عرشیا شهر قدس یک
* گهر زمین سیرجان ۲ – سن‌ایچ ساوه ۲
* فولاد هرمزگان یک – پالایش نفت بندرعباس یک

در مهم‌ترین اتفاقات این هفته، مس سونگون با کسب چهارمین پیروزی پیاپی خود، ۱۲ امتیازی شد و جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد. تیم‌های فولاد زرند و سن‌ایچ ساوه که در این هفته به تساوی رضایت دادند، با ۱۰ امتیاز و به دلیل تفاضل گل، به ترتیب در رده‌های دوم و سوم جدول ایستادند.

در پایین جدول، دو تیم بهشتی سازه گرگان و جوادالائمه شهرکرد همچنان بدون کسب امتیاز، در رده‌های سیزدهم و چهاردهم باقی مانده‌اند.

کد خبر 6557914

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها