فولاد هرمزگان با کامبک تماشایی رخش خودرو را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فولاد هرمزگان و رخش خودرو تبریز از هفته بیستوچهارم لیگ دسته دوم فوتبال کشور شامگاه جمعه ۲۹ خردادماه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار شد.
قضاوت این مسابقه را مجید خشتی با کمکهای مجتبی بهارستانی و عبدالهادی کاظمی بر عهده داشت و هادی هنرمند نیز به عنوان داور چهارم در این دیدار حضور داشت. همچنین مجید معماری ناظر داوری و علی عودی نماینده فدراسیون فوتبال بودند.
شاگردان فولاد هرمزگان در نیمه نخست بازی عملکرد هجومی قابل قبولی از خود به نمایش گذاشتند و چندین موقعیت مناسب گلزنی خلق کردند، اما بیدقتی مهاجمان و از دست رفتن فرصتها مانع از باز شدن دروازه حریف شد.
در سوی مقابل رخش خودرو تبریز با استفاده از دو ضربه ایستگاهی توانست دو بار دروازه نماینده هرمزگان را باز کند و نیمه نخست را با برتری ۲ بر صفر به پایان برساند.
با آغاز نیمه دوم فولاد هرمزگان چهرهای متفاوت از خود نشان داد و با ارائه یک بازی هجومی و پرفشار، روند مسابقه را به سود خود تغییر داد. حملات پیدرپی این تیم سرانجام نتیجه داد و فولادیها موفق شدند اختلاف را کاهش دهند.
در ادامه محمد قادری و فواد نجاحی از جمله گلزنان فولاد هرمزگان بودند و نماینده استان هرمزگان با تکمیل بازگشت خود، سه بار دروازه حریف تبریزی را گشود تا در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ به یک پیروزی ارزشمند خانگی دست یابد.
فولاد هرمزگان با کسب این سه امتیاز ۳۴ امتیازی شد و در جایگاه ششم جدول ردهبندی قرار گرفت. این تیم در هفته بیستوپنجم رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال کشور به مصاف ملوان بوشهر خواهد رفت.
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