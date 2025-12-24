به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات جلسه‌ای که با مسئولان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شد، اظهار داشت: در این نشست، موضوعات مختلفی پیرامون شرایط فرهنگی حاکم بر ورزشگاه‌ها، رفتارهای برخی تماشاگران و شعارهایی که از سوی هواداران سر داده می‌شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



وی گفت: یکی از محورهای مهم این گفت‌وگوها، بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی بود که مقرر است یکی از دیدارها در شهر سیاتل آمریکا برگزار شود که در این خصوص، دغدغه‌هایی از سوی حاضران مطرح شد که طی جلسه‌ای چندساعته، توضیحات لازم از سوی فدراسیون ارائه شد.



رئیس فدراسیون فوتبال افزود: فدراسیون به‌طور جدی خود را متعهد به رعایت ملاحظات فرهنگی می‌داند و علاقه‌ای ندارد که یکی از بازی‌های تیم ملی با نمادها و فضاسازی‌هایی همراه شود که با ارزش‌ها و حساسیت‌های فرهنگی جامعه همخوانی ندارد و بر همین اساس، پیگیری‌ها برای اصلاح این موضوع در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.



وی ادامه داد: هر سه دیدار تیم ملی ایران در جام جهانی با ایام ماه محرم مقارن است و این موضوع، مسئولیت فدراسیون را دوچندان می‌کند و در همین راستا، تدابیر لازم برای حفظ شأن این ایام و رعایت الزامات فرهنگی و مذهبی اندیشیده شده و اجرای آن‌ها با جدیت دنبال خواهد شد.



تاج تصریح کرد: از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسه، برخی ناهنجاری‌ها و بی‌انضباطی‌ها در ورزشگاه‌ها بود که به‌عنوان یک دغدغه جدی مورد توجه قرار گرفت و فدراسیون فوتبال با هرگونه رفتار خارج از چارچوب اخلاقی و فرهنگی مخالف است و در حال اتخاذ برنامه‌ها و راهکارهایی است تا این موارد به حداقل ممکن برسد.



وی افزود: هدف ما ایجاد فضایی سالم، امن و در شأن هواداران فوتبال است و در این مسیر، از همکاری و همراهی همه نهادهای ذی‌ربط، به‌ویژه مجموعه‌های فرهنگی و دینی، استقبال می‌کنیم تا ورزشگاه‌ها به محیطی آرام و عاری از ناهنجاری تبدیل شوند.