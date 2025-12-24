  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۰۷

افزایش دوربین‌های نظارتی در کهگیلویه و بویراحمد به ۳۵۰ دستگاه

یاسوج-مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: دوربین‌های نظارتی استان به ۳۵۰ دستگاه اقزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ کناری عصر چهارشنبه در جلسه پایش تصویری یاسوج با اشاره به جایگاه استان در شاخص‌های امنیتی، اظهار کرد: از ۲۳ موردی که جرم‌انگاری شده ۲۱ جرم در استان کاهشی بوده است.

وی با بیان اینکه در برخی جرایم تا ۸۴ درصد کاهش داشتیم و در هشت ماهه امسال جز سه استان برتر در شاخص‌های امنیتی هستیم، بیان کرد: پایش تصویری در کاهش جرایم تأثیرگذار است و با مجهز کردن محورهای برون شهری و درون شهری می‌توانیم استان برتر در شاخصه‌های امنیتی باشیم.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: طبق آمار پلیس راه استان ۲۸ مورد تصادف فوتی از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح به دلیل عدم نظارت پلیس و نبود دوربین پایش تصویری رخ داده است.

وی بیان کرد: ۳۰ دوربین پایش تصویری محورهای برون شهری تا یک ماه آینده به ۱۰۰ دوربین افزایش می‌یابد.

کناری ادامه داد: همچنین برای اولین بار دستگاه مانیتورینگ در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان برای رصد ۱۰۰ دوربین نصب می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت محورهای درون شهری استان هم گفت: در حال حاضر ۸۰ دوربین کنترل ترافیک در سطح استان وجود دارد که تا پایان سال جاری با همکاری شهرداری، فناوری، مخابرات ۲۵۰ دوربین در محورهای درون شهری استان نصب می‌شود.

