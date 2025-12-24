به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ کناری عصر چهارشنبه در جلسه پایش تصویری یاسوج با اشاره به جایگاه استان در شاخص‌های امنیتی، اظهار کرد: از ۲۳ موردی که جرم‌انگاری شده ۲۱ جرم در استان کاهشی بوده است.

وی با بیان اینکه در برخی جرایم تا ۸۴ درصد کاهش داشتیم و در هشت ماهه امسال جز سه استان برتر در شاخص‌های امنیتی هستیم، بیان کرد: پایش تصویری در کاهش جرایم تأثیرگذار است و با مجهز کردن محورهای برون شهری و درون شهری می‌توانیم استان برتر در شاخصه‌های امنیتی باشیم.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: طبق آمار پلیس راه استان ۲۸ مورد تصادف فوتی از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح به دلیل عدم نظارت پلیس و نبود دوربین پایش تصویری رخ داده است.

وی بیان کرد: ۳۰ دوربین پایش تصویری محورهای برون شهری تا یک ماه آینده به ۱۰۰ دوربین افزایش می‌یابد.

کناری ادامه داد: همچنین برای اولین بار دستگاه مانیتورینگ در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان برای رصد ۱۰۰ دوربین نصب می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت محورهای درون شهری استان هم گفت: در حال حاضر ۸۰ دوربین کنترل ترافیک در سطح استان وجود دارد که تا پایان سال جاری با همکاری شهرداری، فناوری، مخابرات ۲۵۰ دوربین در محورهای درون شهری استان نصب می‌شود.