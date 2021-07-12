به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور پیش از ظهر دوشنبه در نشست سامانه‌های هوشمند نظارتی استان سمنان با اشاره به پایش دوربین‌ها در شاهرود، سمنان و… بیان کرد: اخیراً سرخه نیز به این جمع افزوده خواهد شد تا بتوانیم از مزیت‌های این طرح بهره مند شویم.

وی با بیان اینکه پایش تصویری به منظور سهولت در امورات مختلف زندگی روزمره، یکی از ضروریات و نیازها و مطالبات جدی جامعه است، افزود: پایش تصویری از سه منظر مدیریت مباحث امنیتی، ترافیک و بحران‌های طبیعی بسیار حائز اهمیت است.

معاون استاندار سمنان گفت: در مبحث امنیتی، اجرای طرح پایش تصویری می‌تواند در پیشگیری و جلوگیری از موارد و مسائل امنیتی مؤثر باشد و همچنین در خصوص حل مشکل ترافیکی و بحران‌های طبیعی نیز، زمینه مدیریت بهتری را فراهم کند.

خجسته پور با بیان اینکه از این پس خیابان‌های سرخه در سه زمینه اصلی شامل مدیریت مباحث امنیتی، ترافیک و بحران‌های طبیعی، مورد پایش قرار خواهند گرفت، بیان کرد: اجرای طرح پایش تصویری و استفاده از مرکز مانیتورینگ، مباحثی چون کاهش سرقت خودرو و اماکن، کاهش جرم‌ها، شناسایی متخلفان و موضوعاتی از این قبیل را به همراه خواهد داشت و اهمیت آن بر هیچکس پوشیده نیست.

وی با بیان اینکه شهرداری سرخه فضای ساختمان مانیتورینگ را آماده کرده و برای هر ۱۲ نقطه مکان‌یابی شده به منظور نصب دوربین در طرح، با همکاری شرکت زیرساخت، فیبر نوی را تعبیه و پایه‌ها را نصب کند، افزود: نیاز است تا خریداری و نصب سه دوربین پایش تصویری برای شهر سرخه در سال ۱۴۰۰ از طریق اعتبارات داخلی شهرداری، جرایم و یا تسهیلات دریافتی در دستور کار قرار گیرد.