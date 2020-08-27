۳۵۵ دوربین پایش تصویری در شهرهای مازندران نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی شیرازی عصر پنجشنبه در آئین بهره‌برداری از مرکز مانیتورینگ شهری و پایش تصویری نکا که در ساختمان شماره ۲ شهرداری برگزار شد؛ هوشمند سازی و اجرای پروژه دولت الکترونیک را از شاخص‌های دولت تدبیر و امید برشمرد که از سال ۹۴ با قوت آغاز بکار کرد.

وی افزود: ۲۸۵ دستگاه امنیتی پیشرفته طی ۵ سال اخیر خریداری و به مراتب در شهرهای مازندران تقسیم‌بندی شد.

مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری مازندران با اشاره به امنیت شهرهای استان تصریح کرد: در ۴۱ شهر هدف و معابر برون شهری استان ۳۵۵ دوربین نصب شد و همچنین برای امنیت روستانشینان نیز ۳۴۰۰ دوربین در سطح ۶۴۰ روستای مازندران نصب و راه اندازی شد.

به گفته شیرازی به دلیل نگاه سنتی در برخی از شهرها عملیات نصب و راه اندازی پایش تصویری اجرایی نشد اما با مدیریت وکنترل نظارت رخدادهای اجتماعی، طبیعی و امنیتی به مرور نگاه مردم تغییر خواهد کرد.

این مسئول ادامه داد: احساس امنیت از خود امنیت بالاتر است در واقع شهری که امنیت در آن حکمفرما باشد قطعاً سرمایه گذاران بیشتری جذب شهرستان خواهد شد.

شیرازی متذکر شد: مرکز مانیتورینگ شهری نکا در فاز اول می‌تواند تداوم بخش کنترل ترافیک و افزایش ضریب امنیت شهروندان باشد که به مراتب می‌تواند ارتقا یابد.

سید مهدی احمدی شهردار نکا نیز در ادامه اظهار کرد: پروژه مانیتورینگ شهری و پایش تصویری با اعتبار بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسید تا نکا بار دیگر در حوزه امنیت نیز به خود ببالد

وی افزود: نصب و راه اندازی دوربین‌های کنترل و نظارت نقش بسزایی در افزایش امنیت، کاهش بار ترافیکی و همچنین کاهش تخلفات خواهد داشت.

همچنین گفتنی است پل چهارم نکارود به عنوان دومین پروژه مهم شهری در حوزه کنترل ترافیک با اعتبار اولیه چهل میلیارد ریال همزمان با پنجمین روز از هفته دولت با حضور مدیرکل دفتر فنی - امور عمرانی، حمل و نقل ترافیک و سایر مدیران ارشد استان و شهرستان کلنگ زنی شد.