به گزارش خبرگزاری مهر،پرنده ارزشمند هما (Gypaetus barbatus)، معروف به کرکس ریش‌دار یا مرغ استخوان‌خوار، بار دیگر در منطقه حفاظت‌شده قیصری شهرستان کوهرنگ مشاهده و ثبت شد؛ رخدادی که نشان‌دهنده شرایط مطلوب زیستگاهی و سلامت اکوسیستم کوهستانی چهارمحال‌وبختیاری است.

محسن کریمی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان در این‌باره گفت: مشاهده مجدد هما در منطقه حفاظت‌شده قیصری، به‌ویژه در حال لاشه‌خواری، نشان‌دهنده پایداری جمعیت این گونه ارزشمند و موفقیت تلاش‌های حفاظتی در منطقه است. ثبت نخستین زادآوری این گونه در مهرماه امسال و ادامه حضور آن، بیانگر شرایط مطلوب زیستگاهی و اهمیت دوچندان حفاظت از این منطقه کوهستانی است.

وی افزود: هما با رژیم غذایی منحصربه‌فرد خود که عمدتاً از مغز استخوان لاشه‌ها تأمین می‌شود، به‌عنوان شاخص سلامت اکولوژیک مناطق کوهستانی شناخته می‌شود و نقش کلیدی در چرخه بازیافت مواد مغذی در طبیعت ایفا می‌کند.