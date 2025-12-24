امام جمعه دشتستان: جوانان از امام هادی (ع) الگوگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح چهارشنبه شب با حضور در جمع نمازگزاران مسجد روستای سمل شمالی، ضمن اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء و دیدار با اهالی در سخنانی به مناسبت سالروز شهادت امام هادی علیه‌السلام به بیان جایگاه علمی و معنوی آن حضرت پرداخت.

امام جمعه دشتستان در این مراسم، امام هادی علیه‌السلام را الگویی کامل برای هدایت جامعه اسلامی معرفی کرد و با اشاره به شرایط دشوار سیاسی و اجتماعی دوران خلافت عباسی اظهار کرد: امام هادی (ع) با علم، تقوا و صبر، مسیر روشنی برای هدایت شیعیان ترسیم کرد و با مبارزه با انحرافات فکری، دین اسلام را از آسیب‌های آن دوران حفظ کرد.

وی همچنین با تأکید بر تأثیرگذاری سیره امام در آگاهی‌بخشی به جامعه گفت: امام هادی (ع) با تبیین معارف اصیل اسلامی، نقش مهمی در مقابله با جریانات انحرافی داشت، و امروز نیز جوانان ما باید با الگوگیری از آن حضرت، ایمان و بصیرت خود را در برابر چالش‌های فکری و فرهنگی تقویت کنند.

حجت‌الاسلام مصلح در ادامه به اهمیت زیارت جامعه کبیره به عنوان میراث معنوی ارزشمند امام هادی (ع) اشاره کرد و آن را منشوری جامع برای شناخت جایگاه اهل‌بیت علیهم‌السلام برشمرد.