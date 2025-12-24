به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر چهارشنبه در بازدید از اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان دشتی، از تلاشها و اقدامات مؤثر این مجموعه در مدیریت شرایط ناشی از بارندگیهای اخیر قدردانی کرد.
وی با اشاره به نقش مهم و حیاتی راهداری در حفظ ایمنی راهها اظهار کرد: نیروهای راهداری در روزهای گذشته بهصورت شبانهروزی در حال فعالیت، پاکسازی مسیرها و ایمنسازی جادهها بودهاند که این تلاشها جای تقدیر و تشکر دارد.
فرماندار دشتی با بیان اینکه حضور بهموقع و عملکرد سریع عوامل راهداری موجب کاهش خطرات و تسهیل تردد شهروندان شده است، افزود: این اقدامات نقش مؤثری در حفظ جان و مال مردم و جلوگیری از بروز حوادث جادهای داشته است.
مقاتلی بر لزوم آمادگی مستمر این مجموعه در شرایط جوی نامناسب تأکید کرد و گفت: پشتیبانی، تجهیز و تقویت امکانات راهداری باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد تا در مواقع بحرانی، خدماترسانی با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.
وی بر تداوم تلاشهای این مجموعه برای ارتقای ایمنی راهها و خدمترسانی مطلوب به مردم تاکید کرد.
