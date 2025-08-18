به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در نشست با مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر از اجرای پروژه‌های مهم راه‌سازی در شهرستان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به گستردگی شهرستان، اعتبارات استانی و شهرستانی پاسخگوی نیازهای این حوزه نیست و معتقدیم اعتبارات ملی باید در این زمینه جذب شود و همچنین در کنار آن در راستای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت ایران، عملیات آسفالت مسیر روستای اسلام‌آباد تا بن‌بید به طول ۲۵ کیلومتر به زودی آغاز می‌شود.

وی با تقدیر از اقدامات انجام‌شده در حوزه راهداری افزود: با توجه به گستردگی شهرستان دشتی، بیشترین اعتبارات این شهرستان به حوزه راهداری اختصاص یافته و تاکنون قریب به ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار در این بخش مصوب شده است.

مقاتلی با اشاره به پروژه‌های در دست اقدام بیان کرد: مسیر لاور به کشتو از محل اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و اعتبارات در اختیار نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به‌زودی آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در محور ناصری شنبه نیاز است اعتبارات ملی تزریق شود، چراکه اعتبارات استانی و شهرستانی به‌تنهایی پاسخگوی تکمیل این پروژه نخواهد بود.

فرماندار دشتی بر تسریع در روند احداث میادین بحیری، مل‌گل و کردوان تأکید کرد و گفت: توجه به ایمنی پروژه‌های راه‌سازی باید در اولویت قرار گیرد تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.