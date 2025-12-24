افزایش تولید تنها راه گذر از تنگنای اقتصادی و رسیدن به توسعه صنعتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سیدمحمد اتابک به عنوان رئیس یکصد و هشتاد و نهمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور که با حضور همه اعضا به میزبانی وزارت صمت برگزار شد، با یادآوری حمایت رهبری و رئیسجمهور از تولید گفت: همه ارکان حاکمیتی بر این نقطه اشتراک نظر دارند که جریان تولید و پویایی اقتصاد در نسبت مستقیم قرار دارد و برای گذر از موانع اقتصاد، موانع تولید را باید از پیشپای تولیدکنندگان برداشت.
او در دستور جلسه اول این نشست که با اصلاح آئیننامه داخلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همراه بود، محدودیتهای ناشی از قطع گاز و برق را از موانع عمده پیشروی تولیدکنندگان دانست و افزود: وزارت صمت تمام تلاش خود را در تعامل با دولت، مجلس و قوه قضائیه به کار گرفته و از هر فرصتی برای کاستن از محدودیتهای تولید استفاده میکند.
سیدمحمد اتابک در این نشست ضمن ارتباط ویدئو کنفرانسی با مسئولان صمت استانی از آنان خواست: رفع موانع تولید، اولویت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از استانها میخواهم مشکلات موجود رتبهبندی و از طریق ستادهای استانی و مرکز به صورت فوری پیگیری شود.
وزیر صمت بر هم خوردن نسبت بهای انرژی به قیمت تمام شده محصول را از موانع تولید دانست و تأکید کرد: از دست رفتن مزیت تولید رنگ خطر کاهش تولید است و کاهش تولید رکود اقتصاد را در پی خواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، پول حاصل از تولید را بی عارضه ترین پول پرقدرت در پیکره اقتصاد کشور خواند و تصریح کرد: افزایش تولید شاهبیت ترمیم و حرکت رو به جلو اقتصاد است و برای دستیابی به آن میبایست هرگونه مانع پیش پای تولید برداشته شود.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور نمایندگان؛ بخش خصوصی، قوای سهگانه و نهادهای انتظامی و امنیتی در حوزه اقتصاد با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسائل تولید را به صورت فرابخشی، بررسی و راهکارهای حل مسئله را برای اجرا، تصویب میکند.
