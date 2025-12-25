اعتکاف خلوتی برای خودسازی؛ سیریک، جاسک و بشاگرد آماده پذیرایی معتکفان

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها-راضیه سالاری: فضیلت ماه‌های الهی تنها با شناخت و ستایش به دست نمی‌آید، بلکه با عمل و مجاهده حاصل می‌شود. آموزه‌های دینی، برنامه‌های عملی متنوعی را برای این ماه ترسیم کرده‌اند که هر یک، پلکانی برای صعود معنوی است، روزه؛ پاکسازی جسم و جان روزه گرفتن، حتی برای یک روز، در این ماه بسیار سفارش شده است.

روزه، تنها خالی ماندن از خوراک و نوشیدنی نیست؛ بلکه ایجاد حالت «خویشتن‌داری» کامل است. روزه در رجب، مانند شخم زدن زمین جان است تا آماده پذیرش بذرهای ایمان در شعبان و رمضان شود. امام صادق (ع) فرمودند: «رجب، نام رودی در بهشت است که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‌تر است. هر کس یک روز از رجب را روزه بدارد، از آن رود می‌نوشد.» این تشبیه زیبا، حکایت از شیرینی و طراوتی است که روزه‌دار رجبی با روح خود دریافت می‌کند.دعا و استغفار؛ زمزمه با معبود: ماه رجب، ماه مناجات و راز و نیاز است.

ادعیه مأثوره ویژه‌ای برای این ماه وارد شده که از جمله می‌توان به دعای «یا من ارجوه لکل خیر…» در هر روز ماه، دعای «امّ داوود» در نیمه ماه، و دعای کمیل در شب اول یا پانزدهم اشاره کرد. این دعاها سرشار از مضامین عمیقی مانند توحید، توسل، طلب عفو و بخشش، و درخواست توفیق اطاعت هستند. همچنین، ذکر «استغفرالله و اسالهُ التوبة» به صورت مکرر، توصیه شده است. استغفار، کلید گشایش درهای رحمت و پاک‌کننده زنگار گناه از قلب است. صدقه و احسان؛ گشودن درهای روزی: بخشش و کمک به نیازمندان در این ماه، آثار معنوی و مادی شگرفی دارد.

برخی ممکن است تصور کنند فضیلت ماه‌هایی مانند رجب، محدود به خلوت‌های فردی و عبادات شخصی است. اما نگاه دقیق‌تر، پیام‌های اجتماعی عمیقی را در این ماه آشکار می‌سازد.ایجاد و تقویت همبستگی اجتماعی: گردهمایی‌های دینی در مساجد و حسینیه‌ها برای مراسم دعا و نیایش (مانند دعای کمیل یا مراسم شب معراج)، حس اشتراک و اتحاد را تقویت می‌کند. وقتی افراد یک جامعه با هدفی واحد (تقرب به خدا) گرد هم می‌آیند، پیوندهای عمیق‌تری بین آنان شکل می‌گیرد. این اجتماعات، فضایی فراتر از قومیت و طبقه اجتماعی ایجاد می‌کند و برادری دینی را تجسم می‌بخشد.

اعتکاف در جاسک؛ بستری برای تقویت هویت دینی نسل جوان

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان جاسک با اشاره به تبدیل شدن آئین اعتکاف به برنامه‌ای اثرگذار فرهنگی و دینی در این شهرستان، از حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در این مراسم معنوی خبر داد و گفت: برنامه‌های متنوعی برای بهره‌مندی بیشتر معتکفان تدارک دیده شده است.

سید مجتبی موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آئین معنوی اعتکاف طی سال‌های اخیر به یکی از برنامه‌های اثرگذار فرهنگی و دینی در این شهرستان تبدیل شده است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان جاسک افزود: اعتکاف فرصتی ناب برای خلوت با خدا، بازگشت به فطرت الهی و تمرین سبک زندگی مبتنی بر آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت (ع) است که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای معنویت فردی و سلامت اخلاقی جامعه ایفا کند.

وی با اشاره به آمار حضور مردم در این مراسم گفت: سال گذشته حدود ۴۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم در چهار مسجد شهرستان جاسک در این مراسم معنوی حضور یافتند و امسال نیز با توجه به استقبال صورت‌گرفته و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، امید داریم تعداد معتکفان افزایش یابد.

موسوی با بیان اینکه اعتکاف تنها یک برنامه عبادی محدود به حضور در مسجد نیست، تصریح کرد: در این ایام، معتکفان با قطع تعلقات روزمره و تمرکز بر عبادت، تفکر و انس با قرآن کریم، فرصتی برای بازنگری در سبک زندگی خود پیدا می‌کنند که آثار آن می‌تواند در رفتار فردی و اجتماعی آنان ماندگار باشد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی جاسک به برنامه‌های ویژه امسال اشاره کرد و ادامه داد: برنامه‌های اعتکاف امسال شامل جلسات گروهی ویژه نوجوانان و بزرگسالان، حلقه‌های معرفتی و آموزش محتوای «زندگی قرآنی» با محوریت آیات منتخب خواهد بود تا شرکت‌کنندگان بتوانند مفاهیم قرآنی را به‌صورت عینی و کاربردی در زندگی روزمره خود تجربه کنند.

وی با اشاره به حضور چشمگیر دانش‌آموزان دختر و پسر در اعتکاف سال گذشته خاطرنشان کرد: توجه ویژه به نسل نوجوان و جوان از رویکردهای اصلی سازمان تبلیغات اسلامی است و اعتکاف بستر مناسبی برای تقویت هویت دینی، اخلاقی و اجتماعی این قشر محسوب می‌شود.

موسوی در پایان گفت: برنامه‌های اعتکاف امسال از ابتدای ماه رجب آغاز شده و تلاش شده است با تقویت محتوای قرآنی و معنوی، فضایی آرام، تأثیرگذار و ماندگار برای معتکفان فراهم شود تا این آئین معنوی نقشی مؤثر در تعمیق باورهای دینی و تقویت پیوند مردم با قرآن و مسجد داشته باشد.

برگزاری اعتکاف در پنج نقطه شهرستان سیریک با حضور پیش‌بینی‌شده بیش از ۶۰۰ نفر

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سیریک از برگزاری مراسم اعتکاف در پنج نقطه این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۶۰۰ نفر در این برنامه معنوی شرکت کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ایلیاد پور، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سیریک، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری مراسم اعتکاف در پنج نقطه این شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم از این برنامه معنوی در سال‌های گذشته، افزود: در سال گذشته حدود ۴۷۰ نفر از برادران و خواهران معتکف در این مراسم حضور یافتند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سیریک ادامه داد: با توجه به افزایش ظرفیت‌ها و تمایل بیشتر مردم برای شرکت در اعتکاف، پیش‌بینی می‌شود امسال جمعیت معتکفان به بیش از ۶۰۰ نفر برسد.

ایلیاد پور همچنین خاطرنشان کرد: برنامه‌های معنوی، فرهنگی و آموزشی متنوعی برای معتکفان در طول ایام اعتکاف تدارک دیده شده است تا بتوانند از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنند.

وی در پایان تأکید کرد: اعتکاف فرصتی ارزشمند برای انس با قرآن، دعا و خودسازی است و امیدواریم با همراهی مردم و مسؤولان، شاهد برگزاری با شکوه این آئین معنوی در شهرستان سیریک باشیم.

استقبال بی‌نظیر نوجوانان و جوانان بشاگردی از اعتکاف؛ برنامه‌ریزی جامع برای برگزاری عبادی-تربیتی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بشاگرد با اشاره به استقبال چشمگیر نوجوانان و جوانان از آئین اعتکاف، گفت: تمام ظرفیت‌های شهرستان از جمله مبلغان، هیئت‌های مذهبی و بانیان مساجد برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم معنوی بسیج شده‌اند.

حجت الاسلام علی لیاقت رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بشاگرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه موضوع اعتکاف در سال‌های اخیر در سراسر کشور حال و هوای متفاوتی پیدا کرده است، اظهار داشت: استقبال نوجوانان و جوانان از این آئین معنوی، امری بسیار سازنده و امیدبخش است.

وی افزود: آنچه که در اعتکاف اتفاق می‌افتد، استقبال بی‌نظیر مردم عزیز کشورمان است. در روایات اهل بیت عصمت و طهارت (ع) سفارش بسیار زیادی نسبت به زمان و حتی بعضی از مکان‌ها نسبت به مکان دیگر در رابطه با عبادت شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بشاگرد با تأکید بر جنبه تربیتی اعتکاف، تصریح کرد: اعتکاف موضوع تربیت جمعی و خودسازی است؛ تربیت سازنده‌ای که هر فردی با حضور در این مراسم و با آمادگی که پیدا می‌کند، می‌تواند در مسیر رشد معنوی قدم بردارد.

وی با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) خاطرنشان کرد: نوجوان‌ها و جوان‌های ما به حمدالله حرکت بسیار زیبایی را آغاز کرده‌اند. تعدادی از مساجد شهرستان برای میزبانی معتکفان آماده شده و ثبت‌نام‌ها نیز صورت گرفته است.

این مسئول با بیان اینکه انتظار می‌رود در سال جدید شاهد حضور پرشورتر و با جمعیت بیشتری در اعتکاف باشیم، گفت: برنامه‌های محتوایی نیز طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی آماده شده است.

لیاقت در پایان با قدردانی از همراهی تمامی دستگاه‌ها و نهادهای شهرستان گفت: مبلغان عزیز، هیئت‌های مذهبی، بانیان مساجد و تمام ظرفیت‌های شهرستان پای کار اعتکاف آمده‌اند. امیدواریم به حول قوه الهی، ویژه‌برنامه اعتکاف امسال را به نحو احسن برگزار کنیم.