کردستان در آستانه خلوت عاشقی؛ مساجد آماده میزبانی معتکفان ماه رجب

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: کردستان در این روزها، به بهشتی از آرامش و اشک و حضور بدل شده است، با نزدیکشدن به ایامالبیض ماه رجب، فضای معنوی شهرهای کردستان رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.
در روزهایی که مساجد سراسر استان در حال آمادهسازی برای میزبانی مراسم نورانی اعتکاف هستند، شور و شوق عاشقان راز و نیاز در میان مردم به چشم میخورد.
اعتکاف فرصتی برای آرامش روح و بازسازی پیوند انسان با خداست
امام جمعه بیجار با تأکید بر نقش اعتکاف در تعالی معنوی جامعه گفت: اعتکاف یکی از اعمال مهم و تأثیرگذار در دین مبین اسلام است که میتواند زمینهساز آرامش روحی، تقویت ایمان و بازگشت انسان به فطرت الهی باشد.
حجتالاسلام علی خورشیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعتکاف فرصتی ارزشمند برای فاصله گرفتن از هیاهوی روزمره زندگی و تمرکز بر خودسازی، تفکر و تقویت ارتباط با خدای متعال است و انسان در این فضای معنوی میتواند به سکون، آرامش و طمأنینه قلبی دست یابد.
وی افزود: در شرایطی که جامعه با فشارهای روحی، اقتصادی و اجتماعی مواجه است، حضور در برنامههای معنوی همچون اعتکاف میتواند نقش مهمی در تقویت روحیه امید، صبر و انس با ارزشهای دینی داشته باشد.
امام جمعه بیجار با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای برگزاری مراسم اعتکاف در این شهرستان گفت: امسال به فضل الهی، ۱۰ مسجد در سطح شهرستان بیجار برای میزبانی از معتکفان آماده شده است و شرایط لازم برای حضور اقشار مختلف مردم فراهم شده است.
وی ادامه داد: اعتکاف تنها یک عبادت فردی نیست، بلکه فرصتی برای تقویت پیوندهای اجتماعی بر پایه ایمان و معنویت است و حضور جمعی مؤمنان در مساجد، موجب افزایش همدلی، انسجام اجتماعی و تقویت هویت دینی در جامعه میشود.
خورشیدی با دعوت از عموم مردم برای شرکت در این آئین معنوی تصریح کرد: از همه آحاد مردم، بهویژه نوجوانان و جوانان دعوت میکنم از این فرصت استثنایی و روحبخش استفاده کنند و با حضور در مراسم اعتکاف، گامی مؤثر در مسیر خودسازی، معنویت و رشد اخلاقی بردارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بیتردید اعتکاف میتواند نقطه عطفی در زندگی معنوی افراد باشد و آثار و برکات آن، نهتنها در زندگی شخصی بلکه در رفتار اجتماعی و مسئولیتپذیری فردی نیز نمایان خواهد شد.
مراسم اعتکاف امسال در ۳۵ مسجد کردستان برگزار میشود
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان کردستان از برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ۳۵ مسجد استان خبر داد و گفت: برای حضور حدود چهار تا پنج هزار نفر از معتکفان در ایام اعتکاف امسال برنامهریزی شده است.
حجتالاسلام جلیل مختارینیا در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مراسم معنوی اعتکاف امسال با رویکردی منسجم، گسترده و متناسب با نیاز گروههای مختلف سنی در سراسر استان کردستان برگزار میشود و در مجموع ۳۵ مسجد برای میزبانی از معتکفان پیشبینی شده است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، ظرفیت پذیرش بین چهار هزار تا پنج هزار نفر در سطح استان فراهم شده و تلاش شده است تا زیرساختهای لازم برای حضور گسترده و ایمن معتکفان مهیا شود.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به تفکیک برنامهها بر اساس گروههای سنی بیان کرد: مراسم اعتکاف در دو بخش دانشآموزی و بزرگسالان برگزار میشود و در هر شهرستان، دو مسجد بهصورت ویژه برای دانشآموزان دختر و پسر در نظر گرفته شده است.
مختارینیا ادامه داد: برای هر مسجد، سه مبلغ اعزام میشود و علاوه بر حضور روحانیون، مربیان تربیتی نیز در کنار معتکفان حضور خواهند داشت تا برنامههای فرهنگی، تربیتی و آموزشی متناسب با سن مخاطبان اجرا شود.
وی با تأکید بر اهمیت غنای محتوایی مراسم اعتکاف گفت: برنامههای فرهنگی متنوعی شامل جلسات معرفتی، پاسخ به شبهات، حلقههای گفتوگو، آموزش مهارتهای اخلاقی و سبک زندگی اسلامی برای معتکفان پیشبینی شده است تا این آئین معنوی صرفاً محدود به عبادت فردی نباشد و به یک تجربه عمیق تربیتی تبدیل شود.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان کردستان خاطرنشان کرد: اعتکاف فرصتی ارزشمند برای تقویت معنویت، خودسازی و ایجاد پیوند عمیقتر میان نسل نوجوان و جوان با معارف دینی است و تلاش شده امسال این مراسم با کیفیت بالاتر و محتوای غنیتر برگزار شود.
مختارینیا در پایان با دعوت از خانوادهها و اقشار مختلف مردم برای مشارکت در این آئین معنوی گفت: امیدواریم با استقبال گسترده مردم مؤمن استان، مراسم اعتکاف امسال زمینهساز تقویت فضای معنوی، انس با خداوند و ارتقای اخلاق اجتماعی در جامعه باشد.
اعتکاف فرصت تربیت معنوی نسل جوان و احیای پیوند قلبی با خداست
رئیس کانون مداحان شهرستان بیجار گفت: مراسم معنوی اعتکاف، یکی از نابترین بسترهای تربیتی برای تقویت ایمان، خودسازی و پیوند عمیقتر نسل جوان با معارف دینی است و باید این ظرفیت معنوی بهدرستی برای جامعه تبیین شود.
مهدی فرجی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه اعتکاف در فرهنگ دینی اظهار کرد: اعتکاف تنها یک عبادت فردی نیست، بلکه یک حرکت عمیق فرهنگی و اجتماعی است که میتواند سبک زندگی انسان را متحول کند و روحیه بندگی، صبر، اخلاق و مسئولیتپذیری را در افراد تقویت کند.
وی افزود: حضور مردم بهویژه نوجوانان و جوانان در مراسم اعتکاف، نشاندهنده تشنگی جامعه نسبت به معنویت اصیل است و این استقبال، وظیفه ما فعالان فرهنگی و مذهبی را در غنابخشی محتوایی این مراسم سنگینتر میکند.
رئیس کانون مداحان بیجار با تأکید بر نقش برنامههای فرهنگی در ایام اعتکاف گفت: مداحی، دعا، مناجاتخوانی و بیان معارف اهلبیت (ع) اگر با محتوای عمیق، زبان هنرمندانه و متناسب با نسل امروز ارائه شود، میتواند تأثیرگذاری این مراسم را چند برابر کند و دلها را به سمت خداوند متعال سوق دهد.
فرجی ادامه داد: کانون مداحان شهرستان بیجار آمادگی کامل دارد تا در کنار روحانیون، مبلغین و فعالان فرهنگی، در مساجد محل برگزاری اعتکاف حضور فعال داشته باشد و با اجرای برنامههای معنوی، فضای روحانی این آئین عبادی را تقویت کند.
وی با اشاره به نقش اعتکاف در کاهش آسیبهای اجتماعی بیان کرد: اعتکاف فرصتی برای فاصله گرفتن از هیاهوی روزمره، فضای مجازی و دغدغههای مادی است و میتواند آرامش روحی، خودکنترلی و بازگشت به فطرت الهی را برای افراد به همراه داشته باشد که این امر در سلامت فردی و اجتماعی بسیار مؤثر است.
رئیس کانون مداحان بیجار خاطرنشان کرد: اگر خانوادهها، نهادهای فرهنگی و رسانهها در معرفی درست اعتکاف همافزایی داشته باشند، این آئین معنوی میتواند به یک جریان پایدار تربیتی در جامعه تبدیل شود.
فرجی در پایان تأکید کرد: اعتکاف فرصتی استثنایی برای بازسازی روح انسان و تقویت پیوند با خداوند است و امیدواریم با مشارکت گسترده مردم، بهویژه جوانان، شاهد برگزاری باشکوه این مراسم معنوی در شهرستان بیجار باشیم.
در مجموع، اعتکاف بهعنوان یکی از جلوههای ناب معنویت اسلامی، امسال نیز در استان کردستان با استقبال گسترده مردم، بهویژه نوجوانان و جوانان همراه شده است؛ ظرفیتی که نشان میدهد جامعه همچنان تشنه آرامش، خودسازی و بازگشت به فطرت الهی است.
اظهارات مسئولان فرهنگی و دینی استان حاکی از آن است که برنامهریزی منسجم، تفکیک اعتکاف دانشآموزی و بزرگسال، حضور مبلغین، مربیان تربیتی و اجرای برنامههای فرهنگی متنوع، زمینه بهرهمندی حداکثری معتکفان از این فرصت معنوی را فراهم کرده است.
از سوی دیگر، تأکید ائمه جمعه و فعالان مذهبی بر نقش اعتکاف در تقویت ایمان، انس با مسجد و کاهش آسیبهای اجتماعی، بیانگر جایگاه راهبردی این آئین عبادی در ارتقای سلامت معنوی جامعه است.
بیتردید، استمرار چنین برنامههایی با محوریت مسجد و مشارکت فعال نسل جوان، میتواند در تعمیق باورهای دینی، تقویت سرمایه اجتماعی و ترویج سبک زندگی اسلامی نقش مؤثری ایفا کند و اعتکاف را از یک آئین فردی، به یک جریان اثرگذار فرهنگی در سطح جامعه تبدیل سازد.
