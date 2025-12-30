خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محمدرضا بهرامی‌صفت: اعتکاف یکی از آئین‌های عبادی ریشه‌دار در فرهنگ اسلامی است که هر ساله همزمان با فرا رسیدن ایام البیض ماه رجب، با استقبال گسترده اقشار مختلف مردم به‌ویژه جوانان در مساجد سراسر کشور برگزار می‌شود؛ آئینی سه‌روزه که فرصت بازگشت به خود، خلوت با خدا و تمرین زیست معنوی در دل جامعه امروز را فراهم می‌کند.

اعتکاف به‌عنوان سنتی نبوی، پیشینه‌ای دیرینه در تاریخ اسلام دارد و نخستین بار در سیره پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع) نهادینه شده است. این عبادت که با نیت قربت و اقامت چندروزه در مسجد همراه است، بر محورهایی چون روزه‌داری، نماز، تلاوت قرآن، ذکر، دعا و ترک وابستگی‌های دنیوی استوار است.

فقهای اسلامی اعتکاف را عبادتی مستحب مؤکد دانسته‌اند که در برخی شرایط می‌تواند واجب شود و بر لزوم انجام آن در مسجد جامع یا مساجد دارای شرایط ویژه تأکید دارند.

اعتکاف بیش از آنکه صرفاً یک عمل عبادی فردی باشد، فرآیندی عمیق برای خودسازی، تهذیب نفس و بازتعریف رابطه انسان با خداوند است. معتکف در این ایام با فاصله گرفتن از مشغله‌های روزمره، فضای مجازی و دغدغه‌های مادی، زمینه‌ای مناسب برای تفکر، محاسبه نفس و تقویت ایمان پیدا می‌کند.

این خلوت معنوی، به‌ویژه برای جوانان، فرصتی است برای بازسازی هویت دینی و پاسخ به پرسش‌های درونی در فضایی آرام و الهی.

حضور پررنگ جوانان و بانوان

در سال‌های اخیر، اعتکاف شاهد افزایش چشمگیر حضور نسل جوان بوده است؛ دانش‌آموزان، دانشجویان و نوجوانانی که با انگیزه‌های مختلف معنوی، اجتماعی و فرهنگی در این آئین شرکت می‌کنند. همچنین بانوان با نقش‌آفرینی فعال در برگزاری و مشارکت در اعتکاف، سهم قابل توجهی در پویایی این مراسم دارند.

برگزارکنندگان اعتکاف با طراحی برنامه‌های متنوع فرهنگی، معرفتی و تربیتی تلاش کرده‌اند پاسخگوی نیازهای فکری و روحی نسل امروز باشند.

اگرچه اعتکاف در ظاهر عبادتی فردی به نظر می‌رسد، اما در بطن خود دارای کارکردهای اجتماعی مهمی است. تقویت روحیه صبر، همدلی، احترام به حقوق دیگران و نظم جمعی از جمله آموزه‌هایی است که معتکفان در طول این سه روز تجربه می‌کنند.

بسیاری از فعالان فرهنگی بر این باورند که دستاوردهای معنوی اعتکاف می‌تواند زمینه‌ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش اخلاق‌مداری و تقویت سرمایه اجتماعی در جامعه باشد.

برگزاری منظم و گسترده آئین اعتکاف در کشور با همکاری نهادهایی همچون سازمان تبلیغات اسلامی، اوقاف و امور خیریه، مساجد، هیئات مذهبی و گروه‌های مردمی صورت می‌گیرد. این نهادها با فراهم‌سازی امکانات، برنامه‌ریزی محتوایی و ساماندهی ثبت‌نام معتکفان، زمینه حضور منسجم اقشار مختلف را فراهم کرده‌اند.

همچنین استفاده از ظرفیت مبلغین، اساتید اخلاق و روحانیون برای پاسخگویی به مسائل شرعی و تربیتی، از نقاط قوت اعتکاف‌های سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

اعتکاف در عصر رسانه و فضای مجازی

در سال‌های اخیر، بازتاب اعتکاف در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به گسترش فرهنگ معنویت کمک کرده است. انتشار تجربه‌های شخصی معتکفان، گزارش‌های خبری و تولید محتوای چندرسانه‌ای، تصویر تازه‌ای از دینداری فعال و آگاهانه به مخاطبان ارائه داده است.

کارشناسان رسانه معتقدند انعکاس درست و عمیق این آئین می‌تواند الگویی مثبت برای سبک زندگی اسلامی ایرانی در عصر جدید باشد.

در مجموع، اعتکاف را می‌توان سرمایه‌ای ارزشمند برای تقویت معنویت فردی و انسجام اجتماعی دانست؛ آئینی که با ساده‌ترین امکانات اما با عمیق‌ترین مفاهیم، انسان معاصر را به آرامش، تعادل روحی و بازگشت به ارزش‌های الهی دعوت می‌کند. استمرار و تقویت این سنت حسنه، نقشی مؤثر در تعالی فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی ایفا خواهد کرد.

اعتکاف؛ نقطه تعادل روحی در زندگی پرشتاب نوجوانان و جوانان

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد خدادوست روحانی و کارشناس مذهبی با اشاره به نقش آئین اعتکاف در تقویت بنیه روحی و معنوی نسل نوجوان و جوان، اظهار کرد: اعتکاف فرصتی کم‌نظیر برای بازگشت به هویت اصیل انسانی و تقویت خودآگاهی در نوجوانان و جوانان است؛ نسلی که امروز با حجم بالایی از دغدغه‌ها، فشارهای روانی و پرسش‌های بنیادین درباره آینده مواجه است.

وی با بیان اینکه اعتکاف می‌تواند نقطه تعادل روحی در زندگی پرشتاب جوانان باشد، افزود: نوجوانان و جوانان در این خلوت معنوی، برای ساعاتی خود را از فضای مجازی، هیجانات کاذب و مقایسه‌های فرساینده اجتماعی فاصله می‌دهند و این فاصله‌گیری آگاهانه، به آرامش ذهنی، تمرکز فکری و تقویت قدرت تصمیم‌گیری در آنان منجر می‌شود.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: بسیاری از چالش‌هایی که جوانان امروز در حوزه‌هایی مانند هویت‌یابی، انتخاب مسیر زندگی، روابط اجتماعی و حتی آینده شغلی با آن روبه‌رو هستند، ریشه در آشفتگی درونی و ضعف پیوند معنوی دارد و اعتکاف با ایجاد فرصت تأمل، نگاه جوان را نسبت به زندگی عمیق‌تر و هدفمندتر می‌کند.

حجت‌الاسلام خدادوست با اشاره به استقبال گسترده نوجوانان و دانشجویان از اعتکاف، تصریح کرد: حضور پررنگ جوانان در مساجد، نشانه زنده بودن روح حقیقت‌جویی در این نسل است. اعتکاف به جوان می‌آموزد که می‌توان در دل جامعه مدرن نیز سبک زندگی متعادل و مبتنی بر ایمان را تجربه کرد و از معنویت به‌عنوان پشتوانه‌ای برای عبور از سختی‌ها بهره برد.

وی با تأکید بر آثار تربیتی و رفتاری این آئین عبادی، افزود: نوجوانی و جوانی دوران شکل‌گیری شخصیت است و تجربه اعتکاف می‌تواند در شکل‌گیری صفاتی مانند صبر، خودکنترلی، مسئولیت‌پذیری و احترام به دیگران نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد؛ ویژگی‌هایی که مستقیماً در موفقیت فردی و اجتماعی جوانان اثرگذار است.

این روحانی و کارشناس مذهبی در ادامه با اشاره به نقش اعتکاف در کاهش آسیب‌های اجتماعی، گفت: وقتی جوان به آرامش درونی و معنویت دست می‌یابد، کمتر در معرض رفتارهای پرخطر، ناهنجاری‌های اجتماعی و تصمیم‌های هیجانی قرار می‌گیرد و این موضوع در سطح کلان می‌تواند به سلامت اخلاقی جامعه کمک کند.

حجت‌الاسلام خدادوست در پایان خاطرنشان کرد: اگر اعتکاف به درستی تبیین و برای نسل نوجوان و جوان جذاب‌سازی شود، می‌تواند به یک نقطه اتکای معنوی پایدار در زندگی آنان تبدیل شود؛ نقطه‌ای که جوان در طول سال و در بزنگاه‌های مهم زندگی، به آن رجوع می‌کند و از برکات آن بهره می‌برد.

رشد کم‌سابقه اعتکاف در همدان؛ ۲۱ هزار نفر میزبان معنویت می‌شوند

مهدی صلواتیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آئین اعتکاف در استان همدان اظهار کرد: تنها در شهر همدان، تعداد مساجدی که امکان میزبانی از معتکفان را دارند، از ۱۶ باب در سال گذشته به ۴۱ مسجد در سال جاری رسیده است؛ افزایشی که نتیجه فشار تقاضای مردمی و حضور پررنگ نسل نوجوان و جوان است.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۷ هزار نفر در مرکز استان و در مجموع بیش از ۲۱ هزار نفر در سطح استان همدان در اعتکاف امسال شرکت خواهند کرد؛ آماری که نشان می‌دهد این سنت عبادی، از یک برنامه محدود مناسبتی به یک جریان جدی اجتماعی و تربیتی تبدیل شده است.

دبیر ستاد اعتکاف استان همدان با بیان اینکه ترکیب جمعیتی معتکفان دستخوش تغییر معنادار شده است، تصریح کرد: بخش عمده ثبت‌نام‌کنندگان را دانش‌آموزان، دانشجویان و جوانانی تشکیل می‌دهند که با انگیزه‌های هویتی، معنوی و اجتماعی وارد این فضا شده‌اند و همین مسئله باعث شده طراحی اعتکاف امسال بر اساس گروه‌های سنی و مخاطبان هدف انجام شود.

صلواتیان ادامه داد: اعتکاف در بخش‌های عمومی، دانش‌آموزی، دانشجویی و همچنین قالب‌های خانوادگی از جمله مادر و فرزند برگزار می‌شود و برای هر کدام، محتوای متناسب در نظر گرفته شده است؛ از جلسات معرفتی و تفسیر قرآن گرفته تا مباحث نهج‌البلاغه، پاسخگویی به شبهات اعتقادی، مهدویت و جهاد تبیینی.

وی با اشاره به شعار محوری امسال اظهار کرد: انتخاب شعار «معنویت، اتحاد و استقامت» بر این اساس صورت گرفت که اعتکاف بتواند علاوه بر خلوت فردی با خدا، به تقویت سرمایه اجتماعی، احساس تعلق دینی و انسجام فکری در جامعه کمک کند.

دبیر ستاد اعتکاف استان همدان در بخش انتقادی سخنان خود گفت: با وجود اهمیت آشکار برنامه‌هایی مانند اعتکاف در تربیت نسل آینده، همچنان شاهد آن هستیم که برخی مدیران نسبت به فعالیت‌های فرهنگی نگاه حداقلی دارند؛ در حالی که برای برخی حوزه‌ها، منابع و امکانات بدون تأمل اختصاص داده می‌شود، اما حوزه فرهنگ با تأخیر یا بی‌توجهی مواجه است.

صلواتیان افزود: اگر امروز برای برنامه‌هایی که مستقیماً با نوجوان و جوان سروکار دارد هزینه و انرژی صرف نشود، فردا باید هزینه‌های اجتماعی سنگین‌تری پرداخت شود؛ اعتکاف یک نمونه روشن از فرصت‌هایی است که می‌تواند از بسیاری آسیب‌ها پیشگیری کند.

وی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: معمولاً ظرفیت مساجد در روزهای ابتدایی ثبت‌نام تکمیل می‌شود و همین موضوع خانواده‌ها را با محدودیت مواجه می‌کند؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد فضای اعتکاف نه‌تنها سرد نشده، بلکه جذاب‌تر و تأثیرگذارتر از گذشته شده است.

دبیر ستاد اعتکاف استان همدان همچنین با قدردانی از حمایت مستمر علما و بزرگان استان از جمله آیت‌الله موسوی همدانی، آیت‌الله فاضلیان، آیت‌الله آخوند ملاعلی معصومی، مرحوم آیت‌الله طه محمدی، آیت‌الله شعبانی و آیت‌الله موسوی اصفهانی، افزود: این پشتوانه معنوی نقش مهمی در تداوم و گسترش اعتکاف داشته و نتایج آن را می‌توان به‌وضوح در افزایش مشارکت جوانان مشاهده کرد.

صلواتیان در پایان تأکید کرد: اعتکاف صرفاً یک عبادت سه‌روزه نیست، بلکه یک سکوی تربیتی، فکری و اجتماعی است که اگر به‌درستی پشتیبانی شود، می‌تواند مسیر فکری و معنوی نسل آینده را به شکل ماندگار تحت تأثیر قرار دهد.

اعتکاف از نگاه یک نوجوان همدانی؛ بازگشت آرامش در میان دغدغه‌های روزمره

علیرضا نیازی، نوجوان همدانی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجربه حضور در آئین اعتکاف اظهار کرد: برای من اعتکاف یک فرصت متفاوت از زندگی روزمره است؛ فرصتی که کمک می‌کند چند روز از شلوغی‌ها، استرس‌ها و فشارهای ذهنی فاصله بگیریم و با خودمان صادق‌تر باشیم.

وی با بیان اینکه فضای اعتکاف آرامش خاصی به همراه دارد، افزود: در طول سال معمولاً ذهن نوجوان‌ها درگیر درس، امتحان، فضای مجازی و نگرانی‌های مختلف است، اما اعتکاف باعث می‌شود ذهن آرام شود و انسان بتواند با تمرکز بیشتری به خودش و ارتباطش با خدا فکر کند.

این نوجوان همدانی ادامه داد: حضور در مسجد و دوری از گوشی تلفن همراه و فضای مجازی، تأثیر زیادی روی تمرکز فکری و آرامش روان دارد. احساس می‌کنی ذهنت سبک‌تر شده و اضطراب‌ها کمتر می‌شود.

نیازی با اشاره به تأثیر اعتکاف بر روحیه نوجوانان گفت: در این چند روز، انسان یاد می‌گیرد صبر بیشتری داشته باشد، به حرف دلش گوش بدهد و برای آینده‌اش تصمیم‌های بهتری بگیرد. به نظرم اعتکاف به ما کمک می‌کند اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا کنیم و نسبت به زندگی دید مثبت‌تری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ارتباط با هم سن و سال‌ها در فضای معنوی اعتکاف اهمیت زیادی دارد، افزود: آشنایی با نوجوانانی که دغدغه‌های مشابه دارند، حس تنهایی را کم می‌کند و باعث می‌شود آدم احساس کند تنها نیست و می‌تواند مسیر درستی را انتخاب کند.

این نوجوان همدانی خاطرنشان کرد: برنامه‌های معرفتی، جلسات قرآن و صحبت‌های روحانیون در اعتکاف، به سوالات ذهنی ما پاسخ می‌دهد و بسیاری از شبهه‌ها و نگرانی‌های فکری را برطرف می‌کند.

نیازی در پایان گفت: به دوستان هم‌سن‌وسال خودم توصیه می‌کنم حداقل یک‌بار تجربه اعتکاف را داشته باشند، چون این سه روز می‌تواند تأثیر بلندمدتی روی آرامش روح، تمرکز ذهن و حتی انتخاب‌های آینده انسان بگذارد.

در پایان گفتنی است؛ در شرایطی که سرعت زندگی مدرن، فشارهای روانی و غلبه فضای مجازی، ذهن و روح به‌ویژه نوجوانان و جوانان را درگیر کرده است، اعتکاف بار دیگر به‌عنوان یک فرصت ناب معنوی، نقش خود را در بازآفرینی آرامش فردی و تعادل روانی نشان می‌دهد. استقبال گسترده اقشار مختلف مردم، به‌ویژه نسل جوان از این آئین عبادی، بیانگر عطش جامعه برای بازگشت به معنویت اصیل و خلوت آگاهانه با خداست.

گسترش کمی و کیفی برگزاری اعتکاف در مساجد، افزایش مشارکت مردمی و نقش‌آفرینی فعال نوجوانان و جوانان، نشان می‌دهد اعتکاف دیگر یک مناسک محدود نیست، بلکه به یک جریان فرهنگی و اجتماعی اثرگذار تبدیل شده است؛ جریانی که می‌تواند در ترمیم هویت فردی، تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب‌های روانی مؤثر باشد.

اکنون اعتکاف، نه فقط یک برنامه عبادی سه‌روزه، بلکه یک میدان تربیتی است که ثمرات آن تا ماه‌ها در سبک زندگی، نگاه معنوی و تصمیم‌گیری‌های فردی معتکفان باقی می‌ماند؛ ظرفیتی که حفظ و تقویت آن، نیازمند توجه، حمایت و برنامه‌ریزی هدفمند نهادهای فرهنگی و اجتماعی است.