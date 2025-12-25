  1. استانها
  2. مازندران
۴ دی ۱۴۰۴، ۸:۱۰

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری: سیره آیت‌الله روحانی الگوی خدمت صادقانه است

بابل - رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با تاکید بر نقش برجسته آیت‌الله روحانی در تبلیغ دین و خدمت به مردم، گفت: سیره آیت‌الله روحانی بعد از ۲۶ سال همچنان الگوی خدمت صادقانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت امام هادی علیه‌السلام و بیست‌وششمین سالگرد رحلت آیت‌الله روحانی که در حوزه علمیه خاتم‌الانبیاء (ص) بابل برگزار شد، با تسلیت این ایام، شخصیت و خدمات این عالم فقید را ستود.

وی با اشاره به پشتکار و پایبندی آیت‌الله روحانی به مسیر تحصیل علوم دینی، افزود: «با وجود سختی‌های دوران کودکی و فقدان پدر، ایشان از همان کودکی مسیر تبلیغ، تعلیم و تهذیب نفس را انتخاب کرد و تا پایان عمر در این مسیر ثابت‌قدم بود.»

حجت الاسلام حاج علی اکبری همچنین ساده‌زیستی، مردمی بودن و تقوای مالی آیت‌الله روحانی را از شاخصه‌های بارز او دانست و تأکید کرد که ایشان با وجود پیشنهادهای متعدد، همواره خود را موظف به حضور در خطبه‌های نماز جمعه می‌دانست و به ندرت جانشینی برای خود تعیین می‌کرد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با تاکید بر نقش برجسته آیت‌الله روحانی در تبلیغ دین و خدمت به مردم، گفت: ۲۶ سال پس از رحلت این عالم ربانی، سیره ساده‌زیستی، تقوا و پایبندی به نماز جمعه او همچنان الگوی روحانیت و جامعه است.

در ادامه، حجت‌الاسلام مجتبی روحانی، امام جمعه بابل، حضور گسترده مردم در مراسم را نشانه تأثیرگذاری سیره امام هادی (ع) و جایگاه علمی و معنوی آیت‌الله روحانی دانست و گفت: خدمت صادقانه به مردم، حساسیت نسبت به بیت‌المال و اهتمام همیشگی به نماز جمعه، ویژگی‌هایی است که بعد از گذشت بیش از دو دهه هنوز در یاد و عمل مردم زنده است.

