به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت امام هادی علیه‌السلام و بیست‌وششمین سالگرد رحلت آیت‌الله روحانی که در حوزه علمیه خاتم‌الانبیاء (ص) بابل برگزار شد، با تسلیت این ایام، شخصیت و خدمات این عالم فقید را ستود.

وی با اشاره به پشتکار و پایبندی آیت‌الله روحانی به مسیر تحصیل علوم دینی، افزود: «با وجود سختی‌های دوران کودکی و فقدان پدر، ایشان از همان کودکی مسیر تبلیغ، تعلیم و تهذیب نفس را انتخاب کرد و تا پایان عمر در این مسیر ثابت‌قدم بود.»

حجت الاسلام حاج علی اکبری همچنین ساده‌زیستی، مردمی بودن و تقوای مالی آیت‌الله روحانی را از شاخصه‌های بارز او دانست و تأکید کرد که ایشان با وجود پیشنهادهای متعدد، همواره خود را موظف به حضور در خطبه‌های نماز جمعه می‌دانست و به ندرت جانشینی برای خود تعیین می‌کرد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با تاکید بر نقش برجسته آیت‌الله روحانی در تبلیغ دین و خدمت به مردم، گفت: ۲۶ سال پس از رحلت این عالم ربانی، سیره ساده‌زیستی، تقوا و پایبندی به نماز جمعه او همچنان الگوی روحانیت و جامعه است.

در ادامه، حجت‌الاسلام مجتبی روحانی، امام جمعه بابل، حضور گسترده مردم در مراسم را نشانه تأثیرگذاری سیره امام هادی (ع) و جایگاه علمی و معنوی آیت‌الله روحانی دانست و گفت: خدمت صادقانه به مردم، حساسیت نسبت به بیت‌المال و اهتمام همیشگی به نماز جمعه، ویژگی‌هایی است که بعد از گذشت بیش از دو دهه هنوز در یاد و عمل مردم زنده است.