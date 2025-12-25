به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب میرزایی قیری، صبح پنج‌شنبه در بازدید میدانی که با حضور مهدی رزاز زاده، سرپرست اعتبارات بانک پارسیان کشور از فاز سه طرح نهضت ملی مسکن به عمل آمد با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای فاز سه طرح نهضت ملی مسکن گراش اظهار کرد: شتاب بخشی به ساخت مسکن در این طرح، نیازمند اقدام به موقع بانک پارسیان در پرداخت تسهیلات است و هرگونه کوتاهی در این زمینه می‌تواند موجب نارضایتی مردم شود.

وی تسهیل در پرداخت وام‌های مسکن را موجب رضایتمندی مالکین دانست و افزود: مسکن از نیازهای اولیه مردم است و ما مسئولان دستگاه‌ها و بانک‌ها در قبال اجرای طرح نهضت ملی مسکن، مسئولیت اجتماعی بزرگی بر عهده داریم.

فرماندار گراش با اشاره به تبدیل شدن شهرستان به کارگاه سازندگی در حوزه مسکن تصریح کرد: طرح نهضت ملی مسکن کمک کننده به حوزه اشتغال و صنعت ساختمان کشور است.

وی با بیان اینکه تحویل به موقع واحدها مسکونی یک امر ضروری است، خاطرنشان کرد: پروژه‌های مسکن ملی در شهرستان گراش با جدیت در حال اجراست و همه دستگاه‌ها پای کار هستند، اما نقش بانک‌ها در انجام مسئولیت اجتماعی خود، به ویژه در پرداخت تسهیلات، بسیار تعیین‌کننده است.

رئیس شورای مسکن شهرستان گراش بیان کرد: حدود ۶ هزار نفر در شهرستان گراش متقاضی اجرای طرح نهضت ملی مسکن هستند و در مجموع یک هزار و ۶۷۲ واحد مسکونی در قالب این طرح در چهار فاز ساخته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تلاش می‌شود فاز یک نهضت ملی مسکن تا پایان سال به بهره‌برداری برسد، افزود: در فاز نخست ۱۶۴ واحد، در فاز دوم ۹۶۰ واحد، در فاز سوم ۴۴۴ واحد و در فاز چهارم در بخش ارد ۱۵۸ واحد مسکونی پیش‌بینی شده است.

میرزایی قیری افزود: برای اجرای فاز پنجم، پیگیری واگذاری ۹۰ هکتار زمین در دستور کار قرار دارد.

مهدی رزاز زاده سرپرست اعتبارات بانک پارسیان کشور نیز در این بازدید با بیان اینکه این بانک به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات فاز سه مسکن ملی در گراش تعیین شده، گفت: بانک پارسیان با توجه به وظایف اجتماعی خود، برای همکاری در طرح نهضت ملی مسکن پای کار است و از نظر پرداخت تسهیلات مشکلی وجود ندارد.

وی با اشاره به برخی چالش‌ها پیش رو افزود: در حوزه نیروی انسانی با کمبودهایی مواجه هستیم و نیاز به تسهیل‌گر داریم که در این زمینه دوستان اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن شهرستان اعلام آمادگی کردند و تحقق اهداف این طرح نیازمند همکاری سه جانبه بنیاد مسکن، بانک‌ها و اداره راه و شهرسازی است.

همچنین علی اکبر قربانیان کارشناس اجرای طرح نهضت ملی مسکن اداره کل راه و شهرسازی لارستان گزارشی از وضعیت پرداخت تسهیلات بانک‌ها به اجرای این طرح در شهرستان گراش اشاره کرد و گفت: بانک پارسیان یکی از بانک‌های پیشرو در پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن است و انتظار می‌رود با پرداخت به موقع تسهیلات بانکی، اسکلت واحدهای مسکونی کمتر از ۸ ماه بنا شود.