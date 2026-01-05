عبدالهی: کیفیت مصالح ساختمانی اولویت اصلی نهضت ملی مسکن فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی عبدالهی، عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از یکی از کارخانجات تولید مصالح ساختمانی که به منظور بررسی کیفیت متریال و ارزیابی استانداردهای تولیدی نهضت ملی مسکن در استان فارس انجام شد، با تأکید بر اهمیت کیفیت مصالح ساختمانی در افزایش ایمنی، دوام و بهره‌وری ساختمان‌ها، اظهار کرد: استفاده از متریال استاندارد و باکیفیت، یکی از اولویت‌های اصلی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن است.

وی ادامه داد: این‌گونه بازدیدها با هدف اطمینان از انطباق محصولات تولیدی با ضوابط فنی و استانداردهای ملی انجام می‌شود.

عبدالهی افزود: حمایت از تولیدکنندگان داخلی توانمند و بهره‌گیری از ظرفیت کارخانه‌های استان، ضمن کاهش هزینه‌ها، موجب تسریع در اجرای پروژه‌ها و ارتقای کیفیت ساخت مسکن برای متقاضیان خواهد شد.

در پایان این بازدید، مقرر شد که نتایج بررسی‌های فنی و آزمایش‌های انجام‌شده، در تصمیم‌گیری‌های آتی برای تأمین مصالح پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان فارس مورد استفاده قرار گیرد.