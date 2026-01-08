سرپرست جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم سید علیرضا حمیدی و معارفه سید علی‌نقی طبیب لقمانی به‌عنوان سرپرست جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس، با حضور جمعی از مدیران و مسئولان استانی در سالن اجتماعات اداره کل بنیاد مسکن فارس برگزار شد.

در این مراسم که با حضور فلاحی، معاون پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی بنیاد مسکن کشور، برگزار شد، علی‌نقی لقمانی، مدیرکل جدید بنیاد مسکن فارس با قدردانی از اعتماد ریاست بنیاد مسکن کشور، بر رعایت قانون، جلب رضایت مردم و کسب رضایت الهی در تمامی برنامه‌های اجرایی و مدیریتی تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی منسجم در سطح شهرستان‌ها و تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی، محور موفقیت بنیاد خواهد بود.

در ادامه، سید علیرضا حمیدی ضمن تشکر از همراهی مدیران و کارکنان بنیاد در مدت سه‌سال فعالیت خود، گزارشی از عملکرد دوره مدیریت خود ارائه و برای مجموعه بنیاد آرزوی توفیق روزافزون کرد.

در پایان این مراسم، فلاحی معاون پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، ضمن تبریک انتصاب لقمانی و تقدیر از خدمات حمیدی، لوح تقدیر و متن حکم انتصاب مدیرکل جدید را که به امضای منوچهر خواجه‌دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور رسیده بود، به وی اهدا کرد.