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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳

سرپرست جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس منصوب شد

سرپرست جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس منصوب شد

شیراز- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در حکمی سید علی‌نقی طبیب لقمانی به‌عنوان سرپرست جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم سید علیرضا حمیدی و معارفه سید علی‌نقی طبیب لقمانی به‌عنوان سرپرست جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس، با حضور جمعی از مدیران و مسئولان استانی در سالن اجتماعات اداره کل بنیاد مسکن فارس برگزار شد.

در این مراسم که با حضور فلاحی، معاون پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی بنیاد مسکن کشور، برگزار شد، علی‌نقی لقمانی، مدیرکل جدید بنیاد مسکن فارس با قدردانی از اعتماد ریاست بنیاد مسکن کشور، بر رعایت قانون، جلب رضایت مردم و کسب رضایت الهی در تمامی برنامه‌های اجرایی و مدیریتی تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی منسجم در سطح شهرستان‌ها و تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی، محور موفقیت بنیاد خواهد بود.

در ادامه، سید علیرضا حمیدی ضمن تشکر از همراهی مدیران و کارکنان بنیاد در مدت سه‌سال فعالیت خود، گزارشی از عملکرد دوره مدیریت خود ارائه و برای مجموعه بنیاد آرزوی توفیق روزافزون کرد.

در پایان این مراسم، فلاحی معاون پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، ضمن تبریک انتصاب لقمانی و تقدیر از خدمات حمیدی، لوح تقدیر و متن حکم انتصاب مدیرکل جدید را که به امضای منوچهر خواجه‌دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور رسیده بود، به وی اهدا کرد.

کد مطلب 6717770

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