تلاش برای اخراج محقق حوزه نفرت پراکنی آنلاین از آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تککرانچ، یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا به طور موقت تلاش دولت ترامپ برای دستگیری یا اخراج عمران احمد، مدیر ارشد اجرایی «مرکز مقابله با نفرت دیجیتال» (CCDH) را متوقف کرده است.
روزنامه نیویورکتایمز نیز گزارش داده که احمد یکی از پنج پژوهشگر و نهاد ناظر بر فضای آنلاین است که تحقیقاتشان درباره سوءاستفادهها و انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی، خشم وزارت امور خارجه آمریکا را برانگیخته است. این وزارتخانه در هفته جاری اعلام کرد که این افراد از ورود به آمریکا منع شدهاند.
مارک روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، این افراد را «فعالان افراطی» و «انجیاوهای مسلح» توصیف کرده که رهبری تلاشهای سازمانیافتهای برای وادار کردن پلتفرمهای آمریکایی به سانسور، قطع منابع مالی و سرکوب دیدگاههای مخالف آمریکایی را بر عهده دارند.
هرچند احمد در انگلیس متولد شده، اما دارای گرینکارت آمریکا است و در این کشور اقامت دارد. همسر و فرزند او نیز آمریکایی هستند. احمد در گفتوگویی با شبکه PBS News از فعالیتهای خود دفاع کرده و اقدام دولت را نمونهای دیگر از عملکرد شرکتهایی مانند متا، اوپنایآی و ایکس دانسته که به گفته او با تکیه بر منابع مالی گسترده تلاش کردهاند از مسئولیتپذیری شانه خالی کرده و در سیاست نفوذ کنند.
