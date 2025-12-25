بستک میزبان لیگ برتر والیبال ساحلی نوجوانان و جوانان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف برلس، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بستک گفت: نشستی با حضور، بستگانی رئیس هیئت والیبال استان، ایرانمنش شهردار بستک، نیک‌عهد دبیر هیئت والیبال استان، بنایی رئیس هیئت والیبال شهرستان بستک، پیشکسوتان و مجتبی ایرانمنش عضو شورای اسلامی شهر بستک برگزار شد و در مورد میزبانی لیگ برتر نوجوانان و جوانان والیبال ساحلی کشور در این شهرستان تصمیماتی گرفته شد.

وی بیان داشت: در این جلسه بر ظرفیت‌های ورزشی، زیرساخت‌های مناسب و توان اجرایی شهرستان بستک، بر لزوم میزبانی شایسته و درخور نام این شهر در رقابت‌های ملی والیبال ساحلی تاکید شد و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری هرچه بهتر مسابقات مورد بررسی قرار گرفت.

برلس گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مسابقات لیگ برتر نوجوانان و جوانان والیبال ساحلی کشور از اوایل بهمن‌ماه سال جاری به میزبانی شهر بستک برگزار خواهد شد. رویدادی مهم که می‌تواند نقش بسزایی در توسعه ورزش، و رونق گردشگری ورزشی منطقه ایفا کند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بستک بیان داشت: میزبانی این رقابت‌های ملی، گامی ارزشمند در مسیر ارتقای جایگاه بستک در ورزش کشور و فرصتی مناسب برای شکوفایی استعدادهای جوان والیبال ساحلی خواهد بود.