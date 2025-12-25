به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس‌زاده، در رویداد «سیستم‌های سلامت هوشمند» که در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، گفت: داده‌های سلامت صرفاً اطلاعات نیستند، بلکه با کرامت انسان گره خورده‌اند و حفاظت و بهره‌برداری مسئولانه از آنها، یک وظیفه حرفه‌ای و اجتماعی است.

وی با اشاره به اهمیت داده‌ها در توسعه ملی، افزود: همان‌گونه که ثروت نفتی ایران زمانی به موتور توسعه تبدیل شد که زنجیره کامل اکتشاف تا بهره‌برداری برای آن شکل گرفت، امروز نیز داده‌های سلامت ثروت راهبردی کشورند؛ سرمایه‌ای که این بار نه در ژرفای زمین، بلکه در لحظه‌های عمیق انسانی میان پزشک و بیمار شکل می‌گیرد.

رئیس‌زاده گفت: سامانه‌های هوشمند سلامت تنها زمانی موفق هستند که یار تصمیم حرفه‌ای باشند، نه باری اضافه بر فرایند ارائه خدمت. هدف نهایی این سامانه‌ها نه فناوری، بلکه ایمنی بیمار و کیفیت درمان است.

وی با اشاره به چالش‌های کلان حوزه سلامت، خاطرنشان کرد: نه کمبود منابع وجود دارد و نه خلأ قانونی، بلکه مشکل اصلی نگاه‌های کوتاه‌مدت و تنگ‌نظرانه برخی تصمیم‌گیران نسبت به جامعه پزشکی است.