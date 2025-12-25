  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

رئیس زاده: داده‌های سلامت ثروت راهبردی کشورند

رئیس زاده: داده‌های سلامت ثروت راهبردی کشورند

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی ایران، از «داده‌های سلامت» به عنوان ثروت راهبردی کشور یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس‌زاده، در رویداد «سیستم‌های سلامت هوشمند» که در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، گفت: داده‌های سلامت صرفاً اطلاعات نیستند، بلکه با کرامت انسان گره خورده‌اند و حفاظت و بهره‌برداری مسئولانه از آنها، یک وظیفه حرفه‌ای و اجتماعی است.

وی با اشاره به اهمیت داده‌ها در توسعه ملی، افزود: همان‌گونه که ثروت نفتی ایران زمانی به موتور توسعه تبدیل شد که زنجیره کامل اکتشاف تا بهره‌برداری برای آن شکل گرفت، امروز نیز داده‌های سلامت ثروت راهبردی کشورند؛ سرمایه‌ای که این بار نه در ژرفای زمین، بلکه در لحظه‌های عمیق انسانی میان پزشک و بیمار شکل می‌گیرد.

رئیس‌زاده گفت: سامانه‌های هوشمند سلامت تنها زمانی موفق هستند که یار تصمیم حرفه‌ای باشند، نه باری اضافه بر فرایند ارائه خدمت. هدف نهایی این سامانه‌ها نه فناوری، بلکه ایمنی بیمار و کیفیت درمان است.

وی با اشاره به چالش‌های کلان حوزه سلامت، خاطرنشان کرد: نه کمبود منابع وجود دارد و نه خلأ قانونی، بلکه مشکل اصلی نگاه‌های کوتاه‌مدت و تنگ‌نظرانه برخی تصمیم‌گیران نسبت به جامعه پزشکی است.

کد خبر 6701521
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها