به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای منطقه ۵ تهران، با هدف پایداری شبکه و افزایش توان انتقال آب به شهرکهای تابعه، عملیات اجرایی پروژههای کلان توسعه شبکه آبرسانی در محدوده تهرانسر با نظارت حوزه معاونت مهندسی و توسعه با جدیت در حال اجراست.
رضا امانی معاون مهندسی و توسعه آبفای منطقه ۵ در تشریح جزئیات این پروژههای زیربنایی گفت: در گام نخست، عملیات اجرایی لولهگذاری با قطر ۵۰۰ میلیمتر در خیابان ولیعصر (عج)، حدفاصل بلوار چوگان تا شیشه مینا آغاز شده است که هدف اصلی آن تقویت و ارتقای کیفیت آبرسانی به شهرکهای منطقه تهرانسر است.
امانی با اشاره به پیچیدگیهای فنی در مسیر اجرای شبکه افزود: با توجه به موانع موجود، عملیات ویژهای به روش «پایپ جکینگ» جهت عبور لوله ۸۰۰ میلیمتری از زیر مسیر متروی خط ۵ تهران-کرج و همچنین اجرای خط ۸۰۰ میلیمتری در ضلع جنوبی برای عبور ایمن از زیر اتوبان تهران-کرج در دستور کار قرار گرفت تا بدون ایجاد اختلال در ترافیک و زیرساختهای حملونقل، شبکه آبرسانی توسعه یابد.
وی در ادامه از اجرای طرح توسعهای دیگر خبر داد و اظهار داشت: علاوه بر پروژههای بزرگمقیاس، عملیات لولهگذاری با قطر ۲۵۰ میلیمتر نیز با هدف آبرسانی پایدار به شهرک فاطمهالزهرا (س) در حال اجراست که با تکمیل این بخش، شاهد بهبود جریان آب در این محدوده خواهیم بود.
معاون مهندسی و توسعه آبفای منطقه ۵ در پایان خاطرنشان کرد: تمامی این اقدامات با تکیه بر استانداردهای فنی و مهندسی روز و با هدف رفع تنشهای احتمالی، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و تأمین نیاز آبی مشترکین عزیز در غرب تهران پیگیری میشود و با تکمیل این خطوط، پایداری شبکه توزیع در این مناطق بهطور چشمگیری ارتقا خواهد یافت.
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