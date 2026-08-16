شرکت گسترده فلسطینیان در بیست‌ و پنجمین مسابقات قرآن «الاقصی»

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اوقاف و امور دینی فلسطین پس از تکمیل روند ورود اطلاعات ۱۸۶۳ شرکت‌کننده مرد و زن از استان‌های مختلف نوار غزه، از پایان ثبت‌نام بیست‌وپنجمین دوره مسابقات داخلی حفظ و تفسیر قرآن «الاقصی» خبر داد.

این اقدام پس از ثبت‌ نام ۱۸۶۳ شرکت‌کننده مرد و زن از سراسر نوار غزه، به منظور آماده‌سازی برای دور مقدماتی که قرار است امروز یکشنبه با نظارت کمیته‌های فرعی تخصصی آغاز شود، انجام شد.

براساس داده‌های نهایی ثبت‌نام الکترونیکی، این وزارتخانه از سطح بالایی از مشارکت در این رقابت‌ها خبر داد و اعلام کرد: ۶۲۲ شرکت‌کننده مرد و ۱۲۴۱ شرکت‌کننده زن در این رویداد نام‌نویسی کرده‌اند.

در رشته اول؛ حفظ کل قرآن ۲۶۱ شرکت‌کننده مرد و زن، رشته دوم؛ حفظ ۲۰ جزء ۱۸۵ شرکت‌کننده مرد و زن و رشته سوم؛ حفظ ۱۰ جزء ۱۴۱۷ شرکت‌کننده مرد و زن نام‌نویسی کرده‌اند که رشته سوم بالاترین سطح مشارکت را به خود اختصاص داده است.

طبق برنامه مصوب، مراحل مقدماتی از امروز یکشنبه، ۲۵ مرداد در دفتر مرکزی کمیته‌های فرعی ناظر بر مسابقات آغاز می‌شود.

وزارت اوقاف فلسطین اعلام کرد دوره بیست‌وپنجم با کمک‌های سخاوتمندانه خیرین عمان و با حمایت و پشتیبانی کمپین امداد فوری «مداد الخیر» برگزار می‌شود.

این وزارتخانه تأکید کرد که این مشارکت گسترده، بیانگر حضور عمیق قرآن در جامعه فلسطین و اشتیاق مردم نوار غزه برای انس با کتاب خدا از طریق حفظ و تدبر در آیات علی‌رغم شرایط سخت و استثنایی منطقه است.

این وزارتخانه در پایان بیانیه خود، ضمن قدردانی از همه شرکت‌کنندگان مرد و زن، خانواده‌های آنها و مربیان قرآن، برای همه شرکت‌کنندگان در مراحل مقدماتی و دوره‌های بعدی مسابقات آرزوی موفقیت کرد.