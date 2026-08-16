به گزارش خبرنگار مهر، ادارهکل کتابخانههای عمومی و جمعیت هلال احمر کردستان بعدازظهر یکشنبه با امضای تفاهمنامهای سهساله، توسعه برنامههای فرهنگی و آموزشی، ترویج مطالعه و ارتقای آموزشهای امدادی را در دستور کار قرار دادند.
این تفاهمنامه با حضور معصومه حسنی خونسار، مدیرکل کتابخانههای عمومی کردستان و پیام جلالی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان منعقد شد و بر گسترش فرهنگ مطالعه و ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی به جامعه هدف تأکید دارد.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، برگزاری نشستهای معرفی و نقد کتاب، مسابقات کتابخوانی، برنامههای فرهنگی و آموزشی و ارائه خدمات فرهنگی به افراد و خانوادههای تحت پوشش هلال احمر دنبال خواهد شد.
ادارهکل کتابخانههای عمومی کردستان همچنین متعهد شده است ۵۰ درصد هزینه عضویت کارکنان جمعیت هلال احمر، خانوادههای آنان و اعضای جمعیت را مطابق دستورالعملهای نهاد کتابخانههای عمومی کشور برای حدود ۲۰۰ نفر تأمین کند.
همکاری در برگزاری همایشها و برنامههای فرهنگی، اهدای کتابهای بلااستفاده جمعیت هلال احمر به کتابخانهها و استفاده از ظرفیت فضاهای کتابخانهای برای اجرای دورهها و برنامههای آموزشی نیز از دیگر محورهای این همکاری است.
در بخش دیگری از این تفاهمنامه، هلال احمر کردستان اجرای مانورهای سالانه تخلیه اضطراری در کتابخانههای عمومی و برگزاری دورههای آموزش خودامدادی، دگرامدادی، کمکهای اولیه و پیشگیری از حوادث برای کارکنان کتابخانهها را بر عهده گرفته است.
معرفی مربیان تخصصی برای برگزاری کلاسها و همایشهای آموزشی، برگزاری نشستهای علمی و کاربردی و انجام پژوهشهای مشترک برای شناسایی نیازها و علایق گروههای هدف از دیگر زمینههای همکاری دو دستگاه خواهد بود.
دو طرف همچنین اجرای برنامههای فرهنگی مستمر با محوریت ترویج فرهنگ مطالعه و برگزاری کارگاههای آموزشی در حوزه ایمنی و امدادگری را دنبال میکنند.
نمایندگان ادارهکل کتابخانههای عمومی و جمعیت هلال احمر کردستان نیز مسئولیت پیگیری و عملیاتی کردن مفاد این تفاهمنامه را بر عهده دارند و روند اجرای برنامهها به صورت مستمر گزارش خواهد شد.
این تفاهمنامه از ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ به مدت سه سال اعتبار دارد و در صورت رضایت طرفین و موفقیت برنامههای پیشبینیشده، امکان تمدید آن وجود خواهد داشت.
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