به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی و جمعیت هلال احمر کردستان بعدازظهر یکشنبه با امضای تفاهم‌نامه‌ای سه‌ساله، توسعه برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، ترویج مطالعه و ارتقای آموزش‌های امدادی را در دستور کار قرار دادند.

این تفاهم‌نامه با حضور معصومه حسنی خونسار، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان و پیام جلالی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان منعقد شد و بر گسترش فرهنگ مطالعه و ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی به جامعه هدف تأکید دارد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، برگزاری نشست‌های معرفی و نقد کتاب، مسابقات کتابخوانی، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی و ارائه خدمات فرهنگی به افراد و خانواده‌های تحت پوشش هلال احمر دنبال خواهد شد.

اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی کردستان همچنین متعهد شده است ۵۰ درصد هزینه عضویت کارکنان جمعیت هلال احمر، خانواده‌های آنان و اعضای جمعیت را مطابق دستورالعمل‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای حدود ۲۰۰ نفر تأمین کند.

همکاری در برگزاری همایش‌ها و برنامه‌های فرهنگی، اهدای کتاب‌های بلااستفاده جمعیت هلال احمر به کتابخانه‌ها و استفاده از ظرفیت فضاهای کتابخانه‌ای برای اجرای دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی نیز از دیگر محورهای این همکاری است.

در بخش دیگری از این تفاهم‌نامه، هلال احمر کردستان اجرای مانورهای سالانه تخلیه اضطراری در کتابخانه‌های عمومی و برگزاری دوره‌های آموزش خودامدادی، دگرامدادی، کمک‌های اولیه و پیشگیری از حوادث برای کارکنان کتابخانه‌ها را بر عهده گرفته است.

معرفی مربیان تخصصی برای برگزاری کلاس‌ها و همایش‌های آموزشی، برگزاری نشست‌های علمی و کاربردی و انجام پژوهش‌های مشترک برای شناسایی نیازها و علایق گروه‌های هدف از دیگر زمینه‌های همکاری دو دستگاه خواهد بود.

دو طرف همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی مستمر با محوریت ترویج فرهنگ مطالعه و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه ایمنی و امدادگری را دنبال می‌کنند.

نمایندگان اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی و جمعیت هلال احمر کردستان نیز مسئولیت پیگیری و عملیاتی کردن مفاد این تفاهم‌نامه را بر عهده دارند و روند اجرای برنامه‌ها به صورت مستمر گزارش خواهد شد.

این تفاهم‌نامه از ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ به مدت سه سال اعتبار دارد و در صورت رضایت طرفین و موفقیت برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، امکان تمدید آن وجود خواهد داشت.