به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین مهدیان ظهر یکشنبه در مراسم قدر دانی از تلاشهای خالصانه خادمان مواکب امامزادگان گلستان در اربعین حسینی شهر سامرا و میقاتالرضا(ع) در مشهد مقدس، اظهار کرد: عوامل اجرایی این مواکب با روحی سرشار از عشق و ارادت، در مسیر خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا(ع) و حضرت علی بن موسیالرضا(ع) حضوری مؤثر و عاشقانه داشتند.
وی افزود: اربعین حسینی امسال جلوهای نورانی از ایمان، ارادت، عشق و خدمت بود و مجموعه اوقاف و امور خیریه گلستان نیز با بهرهگیری از ظرفیت بقاع متبرکه، هیئتهای امنا، خادمان، خیران و اصحاب وقف تلاش کرد سهمی در این حرکت عظیم مردمی و معنوی داشته باشد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان ادامه داد: مواکب امامزادگان استان در شهر سامرا با هدف خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و همچنین در میقاتالرضا(ع) در مسیر زائران پیاده حرم مطهر رضوی در ۱۰ کیلومتری مشهد مقدس برپا شدند.
مهدیان با تأکید بر ارزش خدمت به زائران اهلبیت(ع) گفت: حضور خادمان گلستانی در این مواکب، جلوهای از عشق و ارادت مردم استان به خاندان عصمت و طهارت(ع) و نمونهای از ظرفیت ارزشمند وقف و بقاع متبرکه در خدمترسانی به مردم و زائران است.
وی از تمامی عوامل اجرایی، خادمان، هیئتهای امنا، خیران و واقفانی که در برپایی و پشتیبانی از این مواکب نقش داشتند، قدردانی کرد و گفت: این خدمات صادقانه، بخشی از حماسه بزرگ خدمت به زائران اهلبیت(ع) است که با اخلاص و حضور عاشقانه رقم خورد.
نظر شما