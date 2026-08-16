نقشه دوست برای سرقت از دو خواهر در شهرک غرب لو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی، از دستگیری دو زن در پرونده سرقت مسلحانه از دو خواهر در شهرک غرب خبر داد و در توضیح بیشتر اعلام کرد: ساعت ۲۰:۳۰ پنجم خرداد، دو خواهر برای ملاقات با دوست هم‌باشگاهی خود به شهرک غرب مراجعه کردند که ناگهان زنی نقاب‌دار با تهدید سلاح، طلاجات و دو دستگاه آیفون آنان را سرقت کرد.

کارآگاهان اداره یکم با بررسی دوربین‌های مداربسته، خودروی رانا و چهره متهم را شناسایی کردند. در تحقیقات مشخص شد دوست شاکیان با سارق هماهنگ بوده و انگیزه خود را انتقام‌گیری شخصی عنوان کرده است. متهم اعتراف کرد سلاح مورد استفاده قلابی از نوع فندکی بوده و اموال را به همدستش تحویل داده است. هر دو متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

انهدام باند جیب‌بری در BRT تهران

سرهنگ کارآگاه علی عزیزخانی، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از شناسایی و دستگیری اعضای باند سه‌نفره جیب‌بری در اتوبوس‌های BRT خبر داد. کارآگاهان با تحقیقات میدانی و تطبیق چهره با آلبوم مجرمان، سرکرده باند را شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر کردند. در بازرسی از محل، ۷ دستگاه گوشی مسروقه کشف شد. متهم به ۲۰ فقره جیب‌بری اعتراف کرده و دو همدست خود را معرفی کرد که هر دو دستگیر شدند. متهمان برای تکمیل تحقیقات و شناسایی سایر شکات در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی قرار دارند.

کشف ۶۸ هزار لیتر گازوئیل قاچاق

سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، از کشف کارگاه غیرمجاز تغلیظ سوخت قاچاق در شهرک صنعتی شمس‌آباد خبر داد. مأموران پس از اقدامات اطلاعاتی، وارد کارگاه شده و در بازرسی ۱۳ مخزن، دستگاه میکسر تغلیظ، بویلر، چیلر، ژنراتور و ۶ دستگاه فلکسی به همراه قطعات مربوطه را مشاهده کردند. بیش از ۶۸ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه کشف و به انبار نفت منتقل شد. قاچاقچیان سوخت را تغلیظ کرده و برای تبدیل به محصولاتی مانند روغن موتور آماده می‌کردند. کارشناسان ارزش سوخت را بیش از ۴۶ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.