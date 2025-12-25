به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی‌الله قاسمی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران پایگاه دریابانی ویژه کیش هنگام گشت‌زنی و پایش نوار مرزی آبی، به تردد یک فروند لنج حامل سوخت قاچاق مشکوک شدند و پس از متوقف کردن شناور و انجام بازرسی‌های اولیه، حدود ۵۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از آن کشف کردند.

وی با بیان اینکه مبدأ و مقصد این لنج جزیره کیش نبوده است، افزود: قاچاقچیان پس از انتقال سوخت به نقطه صفر مرزی و ورود به آب‌های بین‌المللی، قصد فروش این سرمایه ملی به شناورهای خارجی را داشتند که با هوشیاری مأموران دریابانی ناکام ماندند.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش با اشاره به دستگیری چهار نفر از خدمه لنج توقیفی، تصریح کرد: افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

قاسمی با تأکید بر خسارت‌های جبران‌ناپذیر خروج سرمایه‌های ملی از کشور، خاطرنشان کرد: مأموران پایگاه دریابانی کیش با تمرکز بر حوزه استحفاظی آبی، گشت‌زنی مؤثر و مستمر در نوار مرز آبی را در دستور کار دارند و برخورد قاطع با هرگونه قاچاق کالا و سوخت و تشدید طرح‌های پایش مرزی با جدیت ادامه خواهد داشت.