کشف ۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در مرزهای آبی جزیره کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی‌اله قاسمی در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران پایگاه دریابانی کیش در اجرای طرح مبارزه و برخورد با قاچاق کالا و سوخت و کنترل نوار مرزی به یک فروند لنج که در حال عبور از نوار مرزی بودند مظنون که در بازرسی از لنج توقیفی ۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ۳ نفر خدمه آن نیز دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: مبدا و مقصد لنج توقیفی جزیره کیش نبوده و سودجویان پس از انتقال سوخت به نقطه صفر مرزی و ورود به آب‌های بین المللی اقدام به فروش سرمایه ملی به شناورهای خارجی و … می‌نمایند.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش با اشاره به خسارات جبران ناپذیر خروج سرمایه‌های ملی از کشور تاکید کرد: مأموران پایگاه دریابانی کیش با اشرافیت بر حوزه استحفاظی آبی و گشت زنی مؤثر و مستمر در نوار مرز آبی با هر نوع قاچاق کالا و سوخت مبارزه و اجرای طرح‌های پایش مرزی تشدید خواهد شد.