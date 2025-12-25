گشایش نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در بندرعباس با حضور استاندار هرمزگان، احمد جباری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین استانی گشایش یافت.
این نمایشگاه با هدف معرفی جدیدترین فناوریها و دستاوردهای داخلی در بخش ساختمان و تسهیل ارتباطات تجاری و صنعتی برگزار میشود.
در این نمایشگاه، ۸۰ غرفه از شرکتها و فعالان صنعتی از ۲۰ استان مختلف کشور در زمینههای متنوعی از جمله هوشمندسازی ساختمانها، کاهش مصرف انرژی، فناوریهای نوین ساختمانی، آسانسور، شیرآلات، درب و پنجره، نقشهکشیهای ساختمانی، بتن، بلوک، سیمان، تزئینات ساختمانی، سنگ، سرامیک و کاشی به نمایش گذاشته شده است.
در این دوره بیش از ۸۰ شرکت تولیدی، خدماتی و تخصصی از سراسر کشور حضور دارند که نشاندهنده رشد قابل توجه مشارکت فعالان صنعت نسبت به سالهای گذشته است.
این نمایشگاه فرصت مناسبی برای بازدیدکنندگان فراهم میآورد تا از جدیدترین مصالح ساختمانی، ماشینآلات پیشرفته، سیستمهای نوین تأسیساتی و خدمات مهندسی و مشاورهای بهرهمند شوند. هدف از برگزاری این نمایشگاه، تبادل دانش، انتقال فناوری و تقویت همکاریهای تجاری در حوزه ساختوساز است.
نمایشگاه صنعت ساختمان بندرعباس از ۳ تا ۶ دیماه همه روزه از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ برای بازدید عموم و متخصصان باز است.
