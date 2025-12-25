حماسه‌ دیگر در سمنان؛ برگزاری مراسم ۹ دی با حضور دریادار سیاری

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ مردم ولایتمدار سمنان به مناسبت سالروز حماسه نهم دیماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت سه شنبه، ۹ دیماه برگزار می‌شود.

این مراسم ساعت ۹:۳۰ صبح نهم دیماه در معراج الشهدای سمنان واقع در میدان سعدی برگزار خواهد شد.

سخنران این مراسم امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگی کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرمانده سابق نیروی دریایی ارتش خواهد بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان از آحاد مردم ولایتمدار سمنان دعوت کرده تا در این مراسم حضور پرشور داشته و بار دیگر با آرمان‌های ولایت فقیه تجدید بیعت کنند.