  1. استانها
  2. سمنان
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

حماسه‌ دیگر در سمنان؛ برگزاری مراسم ۹ دی با حضور دریادار سیاری

حماسه‌ دیگر در سمنان؛ برگزاری مراسم ۹ دی با حضور دریادار سیاری

سمنان- مردم سمنان همزمان با سالروز حماسه‌ی ۹ دی در اجتماع بزرگ ولایتمدارانه‌ای گرد هم می‌آیند که در آن دریادار سیاری سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ مردم ولایتمدار سمنان به مناسبت سالروز حماسه نهم دیماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت سه شنبه، ۹ دیماه برگزار می‌شود.

این مراسم ساعت ۹:۳۰ صبح نهم دیماه در معراج الشهدای سمنان واقع در میدان سعدی برگزار خواهد شد.

سخنران این مراسم امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگی کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرمانده سابق نیروی دریایی ارتش خواهد بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان از آحاد مردم ولایتمدار سمنان دعوت کرده تا در این مراسم حضور پرشور داشته و بار دیگر با آرمان‌های ولایت فقیه تجدید بیعت کنند.

کد خبر 6701540

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسین نصری IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      درود بر امیر بزرگوار دریادار سیاری

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها