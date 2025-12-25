یاسر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مسابقه مدیحهخوانی حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها با عنوان «کوثر محبت» خبر داد و اظهار کرد: رقابت شهرستانی مدیحهخوانی حضرت فاطمه زهرا (س) با عنوان «کوثر محبت» با حضور حدود ۲۰۰ نوجوان در مشهد مقدس در دو گروه سنی ۱۲ تا ۱۷ سال برگزار خواهد شد.
مسئول کانون مداحان مشهد مقدس افزود: در این دوره حدود ۲۰۰ شرکتکننده به رقابت میپردازند و با توجه به همکاری صورتگرفته با آموزشوپرورش، محل برگزاری مسابقه دارالقرآن مرکزی آموزشوپرورش در خیابان ولیعصر (عج) است.
وی با اشاره به داوران این مسابقه اظهار کرد: آقایان غفوری، جمعه، حاجیعقوبیان و نحوی بهعنوان اعضای هیئت داوران این دوره حضور دارند و بنده نیز در جمع داوران هستم.
رحمانی با تقدیر از تعامل کانون مداحان مشهد مقدس و ادارهکل آموزشوپرورش خراسان رضوی گفت: همکاری بسیار خوبی از سوی آموزشوپرورش خراسان رضوی برای برگزاری این رویداد فرهنگی و مذهبی صورت گرفته است.
مسئول کانون مداحان مشهد مقدس خاطرنشان کرد: پس از پایان این مرحله، از هر گروه سنی شش نفر به مرحله بعدی راه پیدا میکنند و برای رقابتهای استانی آماده خواهند شد که این مسابقات انشاءالله در نیمه شعبان برگزار میشود.
نظر شما