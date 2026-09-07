به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر دوشنبه در نشست مشترک کارگروه اجتماعی گلستان که با حضور ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور برگزار شد، ضمن خیرمقدم به وی، از خدمات و تلاش‌های چهار دهه اخیر وی در نظام جمهوری اسلامی تقدیر کرد.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و فشارهای ناشی از جنگ‌های ترکیبی دشمن اظهار کرد: با وجود فشارها و محاصره‌های اقتصادی، مردم همچنان پای کار انقلاب و نظام ایستاده‌اند و این وفاداری شایسته قدردانی است.

استاندار گلستان، وحدت و انسجام اجتماعی را یکی از محورهای اصلی دولت عنوان کرد و افزود: گلستان با بهره‌گیری از رهنمودهای نماینده ولی‌فقیه در استان، توانسته وحدت قابل توجهی میان اقوام مختلف ایجاد کند که این تجربه می‌تواند به الگویی برای جهان اسلام تبدیل شود.

طهماسبی با تأکید بر استمرار خدمت‌رسانی دولت در شرایط دشوار گفت: دولت طی دو سال گذشته، بدون بهانه قرار دادن شرایط جنگی و ناترازی‌ها، در عرصه‌های مختلف حضور فعال داشته و روند خدمت‌رسانی به مردم را متوقف نکرده است.

وی در ادامه به ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی روستاهای گلستان اشاره کرد و گفت: تغییر الگوی کشت و توسعه تولیدات خانگی از جمله اقدامات امیدوارکننده در روستاهای استان است و امروز بسیاری از روستاها به کارگاه‌های بزرگ تولیدی تبدیل شده‌اند.

استاندار گلستان همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و ایده‌های راهبردی دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های بومی، تقویت هم‌افزایی میان ارکان مختلف نظام و توجه به سرمایه اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تاب‌آوری و شتاب گرفتن روند توسعه استان باشد.

طهماسبی خاطرنشان کرد: گلستان با تکیه بر ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود و با همراهی مردم و مسئولان، مسیر تقویت تاب‌آوری اجتماعی و توسعه پایدار استان را با جدیت دنبال خواهد کرد.