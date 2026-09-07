به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف عصر دوشنبه ۱۶ شهریور در رأس هیئتی وارد استان قم شد و مورد استقبال مسئولان ارشد استانی قرار گرفت.

زیارت مضجع شریف حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها و همچنین مسجد مقدس جمکران و دیدار با تولیت های این آستان های مقدس از برنامه های عارف در سفر به قم است.



بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، معاون اول رئیس‌جمهور در نخستین روز حضور خود در قم با حضور در گلزار شهدای این شهر و قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهدای والامقام ادای احترام می‌کند.



دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و تعدادی از مراجع عظام تقلید و علمای حوزه از دیگر برنامه‌های عارف در این سفر دو روزه است.



در جریان این دیدارها، مسائل جاری کشور و برنامه‌های دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد و درباره موضوعات فرهنگی و اقتصادی نیز گفت‌وگو و تبادل نظر خواهد شد.



دیدار با آیت‌الله شبیری زنجانی و آیت‌الله کریمی جهرمی نیز در برنامه نخستین روز سفر معاون اول رئیس‌جمهور به قم پیش‌بینی شده است.

از دیگر برنامه‌های این سفر، حضور در نشست کارگروه ملی زیارت و شرکت در آیین بهره‌برداری از شبستان حضرت زینب(س) حرم مطهر کریمه اهل‌بیت(س) است.

همچنین قرار است با حضور معاون اول رئیس‌جمهور یک واحد بزرگ تولیدی در حوزه ریسندگی نیز در استان قم به بهره‌برداری برسد.