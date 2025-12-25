به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد فرهنگی آموزشی «کاروان زندگی، تجربهای نو» با محوریت ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و با هدف مهارتآموزی و دانش افزایش خانوادههای ایرانی، به محوریت مؤسسه فرهنگی هنری تبیان و با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و وزارت ورزش و بنیاد خیریه آلاء برگزار میشود.
امیری قائم مقام مؤسسه فرهنگی هنری تبیان، راهاندازی کاروان زندگی را یکی از مأموریتهای اصلی این مؤسسه دانست و گفت: مؤسسه تبیان با شعار دستیار زندگی، فعالیتهای متنوع فرهنگی را دنبال میکند و یکی از اهداف بزرگ کاروان زندگی، تبلیغ چهرهبهچهره سبک زندگی ایرانی اسلامی با نگاهی نو است.
وی تصریح کرد: این کاروان از نظر محتوای علمی با بهرهگیری از اساتید برجسته کشوری طراحی شده و آمادگی برگزاری در شهرهای مختلف ایران را دارد.
به گفته وی، نخستین اجرای این رویداد در شهر اصفهان، در نوبت صبح به میزبانی کمیته امداد امام خمینی (ره) و در نوبت شب به میزبانی حرم مطهر حضرت زینب خواهر امام رضا علیهماالسلام برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین علی دیانی مدیر بنیاد خیریه آلاء، با اشاره به اهداف این رویداد اظهار کرد: کاروان زندگی با تمرکز بر سبک زندگی و آموزش مهارتهای مورد نیاز خانوادهها طراحی شده و بهصورت ملی در شهرهای مختلف کشور برگزار خواهد شد که نخستین مرحله آن در شهر اصفهان است.
وی افزود: برنامه شب این رویداد در حرم مطهر حضرت زینب، خواهر گرامی امام رضا علیهماالسلام برگزار میشود و با وجود تدارک چهار هزار صندلی، فضای لازم برای حضور نفرات بیشتری پیشبینی شده است تا علاقهمندان بیشتری بتوانند در این برنامه معنوی و فرهنگی حضور یابند.
دیانی تأکید کرد: برگزاری این رویداد در بقاع متبرکه با هدف انس بیشتر مردم با خاندان عصمت و طهارت صورت میگیرد؛ چراکه مقام معظم رهبری بر تبدیل امامزادگان به قطبهای فرهنگی کشور تأکید دارند.
حامد ملاحسنی مدیرکل اداره فرهنگی تربیتی معاونت فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) با تأکید بر اهمیت انتخاب آگاهانه و صحیح در ازدواج بیان کرد: با حمایت و همکاری وزارت ورزش و جوانان، در نظر است در پنجم دیماه سال هزار و چهارصد و چهار، رویدادی فرهنگی آموزشی ویژه یکهزار نفر از دختران در آستانه ازدواج تحت حمایت کمیته امداد، در فضایی شاد و جذاب برگزار شود.
وی افزود: این برنامه با حضور اساتید برجسته از جمله دکتر عزیزی، دکتر کردافشاری و حجتالاسلام موسوی واعظ، در مجتمع شیخ بهایی استان اصفهان از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ برگزار خواهد شد.
مدیرکل اداره فرهنگی تربیتی معاونت فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) در پایان تصریح کرد: در حاشیه این رویداد، غرفههای مشاوره تخصصی، غرفههای فرهنگی و همچنین غرفه معرفی پلتفرم انتخاب آگاهانه و هوشمند همدم برای آشنایی بیشتر شرکتکنندگان دایر خواهد بود.
عبدی معاون امور جوانان، با اشاره به ماهیت این برنامه گفت: این رویداد بهصورت اردویی برگزار میشود و هدف اصلی آن پاسخگویی به شبهات مرتبط با ازدواج، افزایش آگاهی نسبت به ضرورت این امر مهم و ارتقای دانش شرکتکنندگان در زمینه مسائل مرتبط با ازدواج است. در مرحله اول در شهر اصفهان، تعداد ۱۰۰۰ نفر در این برنامه شرکت خواهند کرد.
