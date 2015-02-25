مهاجرت بی رویه از روستاها دلیل افزایش دختران بازمانده از ازدواج

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر میرشکار ظهر چهارشنبه در نشست علمی دانشجویان و طلاب که در سالن الغدیر سپاه کربلا مازندران برگزار شد، با بیان اینکه در مجموعه چهار میلیونی کمیته امداد امام خمینی (ره) حدود ۶۰۰ هزار نفر دختر در سن ازدواج قرار دارند، گفت: آمار قابل توجهی از این دختران از سن ازدواجشان گذشته است.

وی از راه اندازی شبکه تسهیل گران ازدواج در کمیته امداد امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: بخش عمده ای از بانوان با تحصیلات مرتبط مددکاری به مجموعه خانواده امداد خدمت می کنند.

میرشکار بابیان اینکه این سازمان برای تسهیل ازدواج بسته های حمایتی را به مددجویان تحت پوشش ارائه می دهد، افزود : این سازمان برای دختران که مورد حمایت کمیته امداد که در حال تحصیل ازدواج کنند خدماتی قائل شده است.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه پسرانی که بادختران خانواده امداد ازدواج می کنند کمک هزینه ای که بابت پسران پرداخت می شود دو برابر خواهد شد افزود : برای پسران و دخترانی که در خانواده امداد با هم ازدواج کنند کمک هزینه مسکن تعلق گیرد.

۱۰۰ هزار دانشجو تحت پوشش هستند

معاون امور فرهنگی کمیته امدادامام خمینی (ره) با بیان اینکه ۱۰۰ هزار دانشجو زیر پوششش این سازمان قرار دارند، اظهار داشت: از این تعداد سه هزار و ۳۰۰ نفر در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد و مابقی کاردانی و کارشناسی تحصیل می کنند.

وی با اعلام اینکه ۴۰۰ هزار نفر دانش آموز را تحت پوشش قرار داده است، گفت : از این تعداد ۴ هزار نفر در مدارس علوم دینی به عنوان طلبه و ۷۲ هزار دانشجو نیز در دانشگاههای غیر دولتی مشغول تحصیل می باشند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه از بین دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش دو هزار و ۲۰۰ نفر نخبه هستند گفت: تعدادی زیادی از افراد تحت پوشش پس از فارغ التحصیلی در مراکز دولتی فعالیت می کنند.

میرشکار با بیان اینکه ۶۵ نفر از جوانان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مخترع هستند، افزود: برخی از این مخترعان با تجاری سازی اختراعات، توانستند خانواده های خود را توانمند کنند.

وی ادامه داد: از بین دانشجویان مورد حمایت طی ۲۵ سال، ۳۵ هزار نفر فارغ التحصیل شدند و ۹۱ درصد از آن ها مشغول کار شدند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه فارغ التحصیلان نباید به دنبال استخدام در مراکز دولتی باشند، تاکید کرد: برای حمایت از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در حوزه اشتغال، فارغ التحصیلان تحت آموزش قرار گرفته و وام های خود اشتغالی به آن ها تعلق می گیرد.

میر شکار به سبک زندگی دینی اشاره کرد و افزود: پس از سخنان رهبر معظم رهبری در سال ۱۳۹۱ موضوع سبک زندگی دینی در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

تیمور طهماسب پور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز در این مراسم با بیان اینکه ازدواج پایدار در دستور کار این سازمان قرار دارد، اظهارداشت: ازدواج آگاهانه، به هنگام و آسان از شاخصه های پایداری و دوام زندگی می باشد.

وی با اشاره به کلاس های آموزش مهارت زندگی گفت : با وجود افزایش آمار طلاق در جامعه تنها ۱.۵درصد ازدواج ها در کمیته امداد امام خمینی (ره) منجر به طلاق شده است.

شایان ذکر است ۵۱۱ مقاله به این همایش ارسال شد.