به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی خاکسار قهرودی، قائم‌مقام رئیس کمیته امداد امام (ره) در مراسم اهدای ۶۰۰ جهیزیه به نیازمندان با اشاره به اینکه حدود پنج میلیون نفر مددجو در سراسر کشور تحت پوشش این نهاد هستند، اظهار داشت: بخش زیادی از این افراد تحت پوشش را زنان سرپرست خانوار و فرزندان آن‌ها تشکیل می‌دهد که توانایی اداره کردن زندگی را به‌تنهایی ندارند.

وی گفت: ما معتقدیم نوع و شیوه تهیه کالا برای جهیزیه مهم است و هر چه قدر خیران آورده داشته باشند کمیته امداد هم کمک می‌کند تا این سیر مستمر تأمین شود.

قائم‌مقام رئیس کمیته امداد درباره آمار تعداد جهیزیه‌های اهدایی به نوعروسان تحت پوشش تصریح کرد: آمار جهیزیه از دست ما خارج است زیرا تعداد زیادی از گردونه خارج و تعدادی وارد می‌شود اما تأمین جهیزیه در استان‌ها در حال انجام است.

وی ادامه داد: هدف اصلی ما کمک به مردم است و هر جا کمک خود مردم و خیران باشد، کمیته امداد هم به میدان آمده است اما در تأمین جهیزیه به همان میزان که خیران اهدا می‌کنند به همان میزان نیز کمیته امداد با یک سری از مراکز تولید ارزان‌قیمت تعامل و هماهنگی و بخشی از جهیزیه را تأمین می‌کند.

در ادامه این آئین کریم زارع مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان با اشاره به اینکه مجموعه کمیته امداد دراستان اصفهان ۱۰۰ هزار حامی خیر دارد، اظهار داشت: بسیاری از شرکت‌های بزرگ و خیران در پی مسؤولیت اجتماعی، از افرادکم بضاعت حمایت می‌کنند.

وی ادامه داد: هم اینک هزار و ۲۰۰ نو عروس در نوبت دریافت جهیزیه داریم که امروز ۶۰۰ سری جهیزیه با ارزشی بیش از ۱۸ میلیارد تومان به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد اهدا شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان تصریح کرد: این کمک جهیزیه با همکاری شرکت‌های صنعتی و نیز سایر خیران با تهیه یخچال، ماشین لباسشویی، جاروبرقی، تلویزیون و اجاق گاز تهیه‌شده است.

وی در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه بیش از پنج هزار و ۴۰۰ فرزند خانواده امداد تحت حمایت یکی از شرکت‌های تولیدی قرارگرفته‌اند، گفت: این مجموعه بیش از چند میلیارد تومان به‌صورت مستقیم به این فرزندان تحت پوشش و نیز تهیه مایحتاج خانواده کمک کرده است.

زارع بیان کرد: یکی از خیران در سال گذشته بیش از یک هزار و ۵۰۰ تبلت به دانش‌آموزان خانواده امداد اهدا کرد.

اشتغال پایدار برای محرومیت زدایی مورد توجه باشد

همچنین محمدرضا دیانی، رئیس هیأت مدیریه بنیاد خیریه آلاء نیز در این آئین با اینکه امروز متأسفانه بخشی از مردم با مشکلات معیشتی روبرو هستند، گفت: همه وظیفه داریم گام‌های بلندتری در جهت رفع محرومیت‌ها برداریم.

وی افزود: لازم است زمینه اشتغال پایدار هرچه بیشتر افراد را در جهت رفع محرومیت‌ها در سطح جامعه فراهم کنیم و این مهم نیازمند برنامه ریزی هدفمند است.

رئیس هیأت مدیریه بنیاد خیریه آلاء ادامه داد: امروز کمک به اقشار آسیب پذیر باعث افتخار و سربلندی است و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و خیریه‌ها زمینه و بستر مناسبی در این جهت فراهم کرده‌اند.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی های صورت گرفته در جهت ارائه جهیزیه به مددجویان کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و دیگر مجموعه‌های حمایتی لوازم خانگی ارزان، باکیفیت و همگام با تکنولوژی‌های نوین در کمترین زمان ممکن طراحی و تولید شد.

دیانی تصریح کرد: امیدواریم با همیاری و همراهی هر بیشتر در جهت رفع محرومیت زدایی حرکت کنیم.