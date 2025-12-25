  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

۱۷ کشته در تصادف اتوبوس و کامیون در کارناتاکای هند

یک اتوبوس شخصی پس از برخورد با یک کامیون بزرگ در ایالت کارناتاکا در جنوب غربی هند، آتش گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، پلیس اعلام کرد که در اوایل روز پنجشنبه، یک اتوبوس شخصی پس از برخورد با یک کامیون بزرگ در ایالت کارناتاکا در جنوب غربی هند، آتش گرفت.

در پی این حادثه حداقل ۱۷ نفر کشته و بسیاری دیگر مجروح شدند.

این حادثه حدود ساعت ۲ بامداد به وقت محلی در بزرگراه روستای گورلاتو در منطقه هیریور در چیترادورگا، حدود ۲۰۳ کیلومتری شمال غربی بنگلور، مرکز کارناتاکا، رخ داد.

به گفته پلیس، اتوبوس پس از عبور از دیوار حائل، با کامیونی که از لاین مخالف می‌آمد، برخورد کرد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که اتوبوس حامل ۳۲ مسافر بود که آتش گرفت و در شعله‌های آتش سوخت.

تصادفات جاده‌ای مرگبار در هند رایج است که اغلب به دلیل اضافه بار، وضعیت بد جاده‌ها و بی‌احتیاطی در رانندگی رخ می‌دهد.

