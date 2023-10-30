تصادف ریلی در هند؛ شمار قربانیان به بیش از ۵۰ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، براساس اعلام مقامات ایالت آندرا پرادش هندوستان، شمار قربانیان سانحه تصادف دو دستگاه قطار در این ایالت به ۱۳ نفر افزایش پیدا کرده است.

این حادثه پس از آن اتفاق افتاد که یک دستگاه قطار مسافربری به‌دلیل بروز مشکل در یکی از کابل‌های هوایی مجبور به توقف شد و در همین حین، یک قطار سریع‌السیر از قسمت عقب به قطار متوقف‌شده برخورد کرده و باعث خروج دو واگن آن از ریل می‌شود.

یکی از مقامات ارشد منطقه وقوع حادثه به رویترز گفت که بیش از ۹۰ نفر در دو واگن سانحه‌دیده حضور داشتند و تاکنون شمار قربانیان به ۱۳ کشته و ۳۹ مصدوم افزایش یافته است.

این حادثه چند ماه پس از وقوع دلخراش‌ترین سانحه ریلی دو دهه اخیر در کشور هند که به مرگ ۲۹۲ نفر منجر شد، رخ داده است.