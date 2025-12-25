به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس‌الدین حسینی ظهر پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی استان به میزبانی اتاق بازرگانی سمنان، اظهار داشت: رویکرد سیاست‌های اقتصادی کشور بر پایه حمایت از تولید و تولیدکنندگان بنا شده است.

وی افزود: برای تحقق هدف گذاری فوق می‌بایست در واردات حساسیت بیشتری منظور و از اعمال هزینه‌های اضافی در این خصوص پرهیز شود.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه واردات بی رویه علاوه بر ضربه به تولید کنندگان به اقتصاد ملی نیز آسیب می‌زند، اظهار داشت: در این خصوص برای گشودن گره‌های موجود در بخش واردات حمایت همه گروه‌ها الزامی است.

حسینی از تصویب موافقت نامه گمرکی در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و تصریح کرد: صادرکنندگان کالا نیز باید مفاد آن را به دقت رعایت کنند.

وی افزود: انتظار می‌رود تا با همگرایی همه بخش‌ها شاهد بهبودی شرایط اقتصادی جامعه باشیم چرا که حل چالش‌های اقتصادی بدون همراهی سایر بخش‌ها امکان پذیر نخواهد بود.