توقیف کامیون کمپرسی با ۱۷ تن اضافه بار در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حق پرست در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس راه گهکم حین گشت زنی در سطح حوزه و در محور سیرجان به بندرعباس به یک دستگاه کامیون کمپرسی دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف که با بررسی صورت گرفته مشخص شد که این خودرو ۴۳ تن بار حمل کرده که به دلیل بارگیری ۱۷ تن اضافه بار مدارک راننده اخذ و از ادامه حرکت آن جلوگیری شد.

این مسئول انتظامی با بیان اینکه حمل بار اضافه و غیر معقول می‌تواند خطرات جبران ناپذیری را برای شخص راننده و دیگر خودروهای عبوری ایجاد نماید، خاطر نشان کرد: در این رابطه کامیون توقیف شده جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ انتقال داده شد.

رئیس پلیس راه هرمزگان به عموم رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه خودرویی توصیه کرد ضمن مطالعه و بازنگری قوانین راهنمایی و رانندگی، با رعایت دقیق مقررات رانندگی کرده و از انجام هرگونه تخلف آگاهانه یا ناآگاهانه پرهیز کنند.