  1. جامعه
  2. انتظامی
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲

انسداد محور چالوس و آزادراه تهران شمال

انسداد محور چالوس و آزادراه تهران شمال

جانشین پلیس راه فراجا از انسداد محور کرج چالوس و آزادراه تهران شمال در مسیر جنوب به شمال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا در تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور در ساعت ۱۶:۰۰ روز جمعه ۵ دی ۱۴۰۴ گفت: در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان و مازندران بارش پراکنده برف و باران گزارش شده است.

وی افزود: ترافیک در محور کرج چالوس (شمال به جنوب) در محدوده‌های ماسال تا مکارود و سرودار تا بیلقان، محور هراز (شمال به جنوب) در سه‌راهی چلاو، شاهاندشت، رینه و محدوده پیست آبعلی، آزادراه پردیس تهران از تونل شماره ۳ تا تونل شماره ۲ و همچنین آزادراه‌های قزوین کرج تهران و قم تهران در چند محدوده نیمه‌سنگین است.

جانشین پلیس راه فراجا با اشاره به محورهای مسدود شریانی تصریح کرد: محور کرج چالوس و آزادراه تهران شمال در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع ثانوی مسدود است. همچنین محورهای دوآب بلده، سروآباد پاوه، سی‌سخت پادنا، خوانسار بوئین و میاندشت و پونل خلخال نیز به‌عنوان محورهای مسدود غیرشریانی اعلام شده‌اند.

سرهنگ محبی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، به‌ویژه در محورهای برفی و بارانی، با احتیاط تردد کنند.

کد خبر 6702604

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها