مجموعه «سرکارگذارها» برای نوآموزهاست

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه «سرکارگذارها» نوشته حمید عبداللهیان، مجموعهای از کتابهای کودکان و نوجوانان است که توسط نشر خیالانگیز منتشر میشود. این مجموعه داستان زندگی کارآفرینان و بنیانگذاران صنایع ایرانی را با زبانی ساده، طنزآمیز و خیالانگیز روایت میکند و برای بزرگسالان نیز خاطرهانگیز است.
جلد اول با عنوان «احمد و پیکان» به سرگذشت احمد خیامی بنیانگذار صنعت خودروسازی ایران میپردازد، جلدهای بعدی «علی اکبر و خودکار» به زندگی علی اکبر رفوگران و صنایع نوشتافزار و خودکار بیک، «محمد رحیم و کفش ملی» محمد رحیم متقی ایروانی کفش و «عبدالرحیم و انتشارات امیرکبیر» داستان زندگی عبدالرحیم جعفری و صنعت نشر اختصاص دارد و با تصویرگری سام سلماسی همراه است.
این کتابها با هدف خواندن آسان برای نوآموزها و کسانی که تازه سواد خواندن پیدا کرده اند نوشته شده است، و آنقدر روان و شیرین است که خواندنش برای کودکان و بزرگسالان خوشایند خواهد بود. تا کنون چهار جلد از این مجموعه توسط انتشارات خیالانگیز منتشر شده و با قیمت ۱۲۰ هزار تومان در دسترس علاقهمندان است.
